Bizi Epstein tanıştırmadı

Güncelleme Tarihi:

#Melania Trump#Donald Trump#Jeffrey Epstein
Bizi Epstein tanıştırmadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Epstein iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Melania, eşi ile kendisini Epstein’in tanıştırmadığını söyledi.

FIRST Lady Melania Trump, önceki gün Beyaz Saray’ın Cross Hall salonunda yaptığı sürpriz bir açıklamada, kendisini pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren iddialar ile ilgili sessizliğini bozdu. Melania, Epstein ile herhangi bir bağlantısı olduğunu reddederek bu yöndeki iddiaların “hemen sona ermesi gerektiğini” belirtti.

‘EPSTEIN KURBANI DEĞİLİM’

Epstein’ın “kurbanı olmadığını” savunan Melania “Epstein beni Donald Trump’la tanıştırmadı. Eşimle 1998’de New York’ta bir partide tesadüfen tanıştım. Eşimle olan bu ilk karşılaşmam, MELANIA adlı kitabımda ayrıntılı olarak belgelenmiştir. Epstein’in mağdurlarına yönelik istismarı hakkında hiçbir bilgim olmadı. Hiçbir şekilde olaya dahil olmadım; katılımcı değildim, Epstein’in uçağında hiç bulunmadım ve özel adasını hiç ziyaret etmedim” diye konuştu. Epstein’ın hapse giren sevgilisi Ghislaine Maxwell’i tanımadığını da belirtti.

Bizi Epstein tanıştırmadı

Melania Trump’ın eşiyle Epstein bağlantılı bir model ajansı aracılığıyla tanıştığı iddia edilmişti.

#Melania Trump#Donald Trump#Jeffrey Epstein

