‘Bize karşı kullanmasınlar’ Atina Eurofighter’a takıldı kaldı

TÜRKİYE’nin İngiltere ile imzaladığı Eurofighter savaş uçağı alımını uzun süre engellemeye çalışan Yunanistan, anlaşmanın ardından da uçakların kullanım alanını sınırlamaya yönelik girişimlerini sürdürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, Atina’da görüştüğü İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper’den, Türkiye’ye “Eurofighter” satışında, bu uçakların ülkesine karşı kullanılmayacakları şartı koşulmasını isterken, İngiltere’ye sitem etti.

SONUÇ ALAMAMIŞLARDI

Yerapetritis, görüşmeden sonra açıklamasında “İngiltere ile NATO çerçevesinde özelikle sonuç verici bir işbirliğimiz var. Müttefiklik ilişkilerimiz cerçevesinde, üçünçü ülkelerle (Türkiye’yi kastediyor) savunma anlaşmaları yapıldığında, verilecek silahların müttefik ülkelere karşı kullanılmamalarına ilişkin kendiliğinden anlaşılan yükümlülüğün göz önünde bulundurulmasının zaruri olduğunu vurgulamak isterim” dedi. Yunanistan, Türkiye’ye Eurofighter satışını engellemek için uzun süre yoğun çaba sarfetmişti. Bu çerçevede, özellikle Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Savunma Bakanı Nikos Dendias; Londra, Paris ve Berlin ziyaretlerinde mevkidaşlarını caydırmaya çalışmış ancak sonuç alamamıştı.

İLK FIRKATEYNi ALDILAR

Öte yandan, Yunanistan’ın Fransa’ya sipariş ettiği 4 adet Belharra tipi fırkateynin ilki, Lorient şehrindeki gemi inşa tesislerinde, Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın da hazır bulunduğu bir törenle Yunan Deniz Kuvvetleri’ne teslim edildi. “Kimon” adı verilen ve 128 kişilik mürettebatı bulunan fırkateyn, ocak ayı ortalarında Atina yakınlarındaki Skaramanga deniz üssüne getirilerek donanmaya dahil edecek. Atina’ya 4 milyar Euro’ya mal olan fırkateynlerin kalan üçü ise 2029 sonuna kadar Yunan Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Başbakan Kriakos Miçotakis, ilk fırkateyninin teslim alınmasını, Yunan ordusunun “yeni bir döneme girdiğinin kanıtı” olarak nitelendirdi.

ÜÇ YILIN ARDINDAN ‘İT DALAŞI’

EGE’de, üç yılın ardından Türk ve Yunan savaş uçakları arasında dün ilk kez “it dalaşı” (Uçakların tehlikeli pozisyonlarda karşı karşıya gelmeleri) yaşandığı iddia edildi. Yunan basınında, bir Türk F-16 savaş uçağının Limni ile Midilli adaları arasındaki bölgede, Yunan “hava sahası”nı ihlal ettiği ve İskiri (Skiros) Adası’ndaki üssünden havalanan Yunan F-16’sı ile “it dalaşı” yaşandığı ileri sürüldü. Türk F-16’nın bölgeden uzaklaştığı iddia edilirken, iki ülke en son Şubat 2023’te aynı durumla karşılaşmıştı. Yunanistan, 1930 yılındaki bir kararname ile Ege’deki hava sahasını tek taraflı olarak altı milden 10 mile genişletti. Türkiye ve NATO ülkeleri, Yunanistan’ın hava sahası genişliğini altı mil olarak tanıyor.