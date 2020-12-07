‘Bize danışmadan o anlaşmaya dönmeyin’

SUUDİ Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD’de 20 Ocak’ta görevi devralacak Biden yönetiminin İran ile nükleer anlaşmaya yeniden dönmeden önce bunu Körfez ülkelerine danışması gerektiğini söyledi. Ferhan, bunun anlaşmanın sürdürülebilir olması için tek seçenek olduğunu ifade etti. ABD Başkanı seçilen Joe Biden, kısa süre önce, İran ile yapılan anlaşmaya geri dönme niyetinde olduğu sinyalini vermişti. Suudi Bakan, Biden yönetiminde konuyu ilişkin kimse ile irtibat kurulmadığını, Biden göreve başlayınca birlikte çalışmak için hazır olduklarını ifade etti. Bakan Faysal bin Ferhan, daha önce ABD’nin bölgesel müttefiklerinin dahil edilmediği anlaşmanın güven inşasında sorunlara neden olduğunu ve bölgedeki müttefiklerin güvenlik endişelerini yok saydığını ifade etti.

ABD 2018’DE ÇEKİLMİŞTİ

Trump yönetimi, 2015’te İran ile BMGK daimi üyeleri ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan 2018’de tek taraflı olarak çekilmişti. Washington, Ağustos 2018 itibarıyla Tahran’ın füze programı ve bölgesel nüfuzunun da sınırlandırıldığı yeni bir anlaşmaya zorlamak için İran’a yönelik “tarihin en ağır yaptırımlarını” uygulamaya başlamıştı. Bu süreçte ekonomisi büyük yara alan İran, ekonomik sorunlardan kaynaklı toplumsal hareketliliklerle de başa çıkmaya çalışmış ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın tekliflerine rağmen masaya oturmaya yanaşmamıştı. İran, ABD’nin yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymayı bırakmıştı.

AB CANLANDIRILMASINI DESTEKLİYOR

İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi Körfez ülkelerini endişelendirse de, Avrupa Birliği (AB), Biden yönetiminden gelen sinyallerden memnun. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kısa süre önce, “İran nükleer anlaşmasını, ABD’nin anlaşmadan çekilmesine rağmen hayatta tutmaya çalışıyoruz. Umarım ABD buna tekrar katılır ve İran yeniden yükümlülüklerine tam olarak uymaya başlar. Bu konu bizim güvenliğimiz için çok önemli” açıklamasında bulunmuştu.

Bu arada Borrell’in ofisi, İran nükleer anlaşmasının taraflarının 16 Aralık’ta Viyana’da bir araya geleceğini duyurdu. Toplantıya Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran’dan temsilciler katılacak. Katılımcılar, İran nükleer anlaşmasını muhafaza etmeye yönelik çalışmalar ile anlaşmanın tüm taraflarca uyulmasına ilişkin gelişmeleri ele alacak.