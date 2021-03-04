Bitlis'teki helikopter kazası... NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na Tatvan’da meydana gelen helikopter kazasından dolayı taziyelerini iletti. Stoltenberg, NATO’nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.