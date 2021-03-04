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Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 20:39 | Son Güncelleme:

Bitlis'teki helikopter kazası... NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı

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Bitlis'teki helikopter kazası... NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bitlis’in Tatvan ilçesine meydana gelen helikopter kazası nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na Tatvan’da meydana gelen helikopter kazasından dolayı taziyelerini iletti. Stoltenberg, NATO’nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Bitliste askeri helikopter düştü 10 şehidimiz var
Bitlis'te askeri helikopter düştü! 10 şehidimiz var
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