Bitcoin ile zengin oldu: 'Gizemli alıcı'nın kimliği belli oldu 

66 yaşındaki milyarder Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

New York’ta tutuklu bulunduğu Manhattan Hapishanesi’nde kendini asarak intihar eden Epstein'ın New York'taki evinin yeni sahibi belli oldu.

Bir süredir "gizemli alıcı" olarak anılan ismin kim olduğu bilgisine Business Insider ulaştı.

28 yıl boyunca Goldman Sachs'te görev alan Michael Daffey, Epstein'ın New York'taki evinin yeni sahibi oldu.

Daffey'nin ödediği rakam ise 51 milyon dolar olarak açıklandı. Daffey'in özellikle son dönemde Bitcoin'e yaptığı yatırım ile hatırı sayılır bir servetin sahibi olduğu belirtiliyor

DEĞERİ YÜZDE 1000 ARTTI

Son dönemde kırdığı rekorlar ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin 1 yıl içinde yüzde 1000 değer kazandı.

Geçtiğimiz günlerde 61 bin dolar barajını aşarak tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, an itibari ile 55 bin dolar bandında yer alıyor.

28 YIL ÇALIŞTIĞI ŞİRKETTEN AYRILDI

Bitcoin ile elde ettiği karın bir bölümünü 51 milyon dolarlık satın alma için kullanan Daffey geçtiğimiz günlerde Goldman Sachs'teki görevinden ayrılmıştı.

Epstein ise söz konusu evi satın almak için 1998 yılında 20 milyon dolar ödemişti.

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