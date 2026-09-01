Bişkek'te gülümseten diyalog: Aliyev ve Pezeşkiyan'dan Türkçe sohbet

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde tercümana ihtiyaç duymadan Türkçe sohbet etmesi ve su üzerinden yaşanan esprili diyalog renkli anlara sahne oldu.

"AZERBAYCAN SUYUNDAN DA İÇİN"

Görüşme sırasında Pezeşkiyan'ın önündeki suyu fark eden Aliyev, Azerbaycan'dan yanında getirdiği suyu İran Cumhurbaşkanı'na ikram etmek istedi.

Aliyev, "Gürcü suyundan içiyorsunuz. Azerbaycan suyundan da için" dedi.

Pezeşkiyan ise önündeki suyun nereden geldiğini bilmediğini belirterek, "Ben hiç bilmiyorum nerenin suyudur" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Aliyev, yanında bulunan suyu göstererek, "Burada 'İstisu' var. Ben getirmişim özüm" ifadelerini kullandı.

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"BU NAHÇIVAN SULARIDIR"

Pezeşkiyan'ın şaşkınlıkla, "Sen getirmişsin?" diye sorması üzerine Aliyev, "Bu Nahçıvan sularıdır" dedi.

Aliyev'in su ikramı üzerinden başlayan sohbet, Pezeşkiyan'ın esprili yanıtıyla devam etti.

İran Cumhurbaşkanı, Aliyev'e dönerek, "Sen özüne getirmişsen, bize getirmemişsin!" dedi.

Bu sözler salonda gülüşmelere neden olurken, iki liderin samimi diyaloğu görüşmenin dikkat çeken anlarından biri oldu.