Bisikletin 1 numarası Utrecht

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44 ülkeden 100 şehrin güvenli ulaşım ağları, bisiklet park alanları ve siyasi kararlılık gibi 13 farklı kriterde incelendiği küresel sıralamada, Utrecht birincilik koltuğuna otururken; Kopenhag ikinci, Gent ise üçüncü sırada yer aldı.