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Bisikletin 1 numarası Utrecht

Güncelleme Tarihi:

#Utrecht#Bisiklet#Copenhagenize Endeksi
Bisikletin 1 numarası Utrecht
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 07:00

Dünya genelindeki kentlerin bisiklet altyapısı, kullanım oranları ve kentsel planlama politikalarını değerlendiren prestijli “2025 Copenhagenize Endeksi” sonuçlarına göre, Hollanda’nın Utrecht şehri dünyanın en bisiklet dostu kenti unvanını kazandı.

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44 ülkeden 100 şehrin güvenli ulaşım ağları, bisiklet park alanları ve siyasi kararlılık gibi 13 farklı kriterde incelendiği küresel sıralamada, Utrecht birincilik koltuğuna otururken; Kopenhag ikinci, Gent ise üçüncü sırada yer aldı.

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#Utrecht#Bisiklet#Copenhagenize Endeksi

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