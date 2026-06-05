Bisikletin 1 numarası Utrecht

Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 07:00
Dünya genelindeki kentlerin bisiklet altyapısı, kullanım oranları ve kentsel planlama politikalarını değerlendiren prestijli “2025 Copenhagenize Endeksi” sonuçlarına göre, Hollanda’nın Utrecht şehri dünyanın en bisiklet dostu kenti unvanını kazandı.
44 ülkeden 100 şehrin güvenli ulaşım ağları, bisiklet park alanları ve siyasi kararlılık gibi 13 farklı kriterde incelendiği küresel sıralamada, Utrecht birincilik koltuğuna otururken; Kopenhag ikinci, Gent ise üçüncü sırada yer aldı.