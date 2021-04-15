Birlikte girdik birlikte çıkacağız

Videokonferans yöntemiyle yapılan dışişleri ve savunma bakanları toplantısı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’nin Afganistan’dan çekilme takvimine işaret ederek “Afganistan’a birlikte gittik, beraber çıkma konusunda birlik içindeyiz” dedi. NATO müttefiklerinin Afgan halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve şiddete son veren sürdürülebilir bir barış inşa etmek için çabalayacaklarını kaydeden Stoltenberg, “Bu, Afganistan ile ilişkimizin sonu değil, yeni bir bölümün başlangıcıdır” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden da, dün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Afganistan’da kalan 2 bin 500 Amerikan askerinin çekilme takvimini resmen ilan etti. “11 Eylül’deki çirkin saldırının 20’inci yıldönümünden önce Afganistan’dan çıkmış olacağız” diyen Biden, sürecin 1 Mayıs’ta başlayacağını aktardı. Eski Başkan Donald Trump döneminde 1 Mayıs, çekilmenin tamamlanacağı son tarih olarak belirlenmişti.

TÜRKİYE EN FAZLA KATKI VEREN ÜLKELER ARASINDA

Şubat verilerine göre Afganistan’da toplam 9 bin 592 yabancı asker bulunuyor. Ülkede 2 bin 500 askeri bulunan ABD’nin ardından Türkiye, 600 askerle misyona en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında. Dün, bu ülkeden asker çekmenin de görüşüldüğü NATO toplantısı sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Afganistan için uzun vadeli strateji gerektiğini ve Türkiye’nin kardeş Afganistan’a güçlü desteğinin devam edeceğini” ifade etti.

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