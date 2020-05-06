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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 06.05.2020 - 18:42,Son Güncelleme:

Birleşmiş Milletler, Kovid-19'la mücadelede engellilere sağlanan şartlar konusunda çağrıda bulundu

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Birleşmiş Milletler, Kovid-19'la mücadelede engellilere sağlanan şartlar konusunda çağrıda bulundu
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Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen gruplar arasında yer alan dünyadaki 1 milyar engelli kişiye virüsle mücadelede ve tedavide eşit şartlar sunulması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yayımladığı video mesajında, salgının, engellilerin karşılaştığı yoksulluk, şiddet, ihmalkarlık ve istismar gibi halihazırdaki sorunları ve eşitsizlikleri daha da artırdığına dikkati çekti.

Engellilerin ve bakımevlerinde kalan yaşlıların virüse karşı daha savunmasız olduğunu ifade eden Guterres, bazı ülkelerde ise bu grupların ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Guterres, dünya nüfusunun yüzde 15'ini oluşturan 1 milyar engelliye virüsle mücadelede ve tedavide eşit şartlar sunulması çağrısı yaptı.

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