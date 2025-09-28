×
Dünya Haberleri

Birleşmiş Milletler İstanbul’a mı taşınıyor

Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 07:00

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD’nin mali baskısı ve siyasi müdahaleleri altında, BM ve kilit organlarının New York’tan İstanbul dahil olmak üzere diğer dünya şehirlerine taşınıp taşınamayacağını görüştüklerini söyledi.

Dujarric, TRT World’ün BM’nin taşınabileceği şehrin İstanbul olup olmayacağına dair bir soruya “İstanbul halihazırda çeşitli BM örgütlerinin bölgesel merkezlerine ev sahipliği yapıyor, bu nedenle bunu sürekli değerlendiriyoruz” yanıtını verdi.

SİYASİ VE MALİ BASKI

BM’nin altı ana organından beşi, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Mütevelli Heyeti ve BM Sekretaryası hali hazırda New York’taki BM Genel Merkezi’nde bulunuyor. Altıncısı olan Uluslararası Adalet Divanı’nın merkezi ise Hollanda’nın Lahey kentinde. ABD’de Trump Yönetimi’nin BM’ye ödeneğini önemli bir şekilde kesmesi BM’nin idaresinde sorunlar yaratırken, siyasi gerekçelerle örneğin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a vize verilmemesi, diğer bazı liderlere kısıtlama getirmesi tepki çekiyor.

 

