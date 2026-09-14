Birleşik Krallık'ta deprem: İmzalar atıldı! 'İngiltere'den ayrı olmak istiyoruz'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın milliyetçi liderleri, Birleşik Krallık'tan ayrılmayı öngören bir mutabakat zaptı imzaladı. Cardiff'te bir araya gelen liderler, "Westminster'ın devrinin sona erdiğini" ve "siyasi manzaranın artık değiştiğini" açıkladı.

CARDIFF'TE ORTAK BASIN TOPLANTISI

İskoç Ulusal Partisi'nden (SNP) John Swinney, Plaid Cymru'dan Rhun ap Iorwerth ve Sinn Fein'den Michelle O'Neill, Cardiff'te ortak basın toplantısı düzenledi.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın tamamının ilk kez milliyetçi liderlere sahip olduğu belirtildi.

Liderler, birlikte çalışmak, "daha güçlü, daha adil bir ekonomi" oluşturmak, "kendi enerji kaynaklarımızı" genişletmek ve ülkelerinin geleceğinin "Avrupa Birliği'nde olması" gerektiği konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

Haberin Devamı

"GELECEĞİMİZİ BELİRLEME HAKKIMIZI SAVUNUYORUZ"

Sinn Fein Genel Başkanı Mary Lou McDonald da liderlere katıldı ve anlaşmanın imzalanmasını "tarihi" olarak nitelendirdi.

"Bu, geleceğimizi belirleme konusundaki devredilemez hakkımızı kolektif olarak savunduğumuz an," dedi.

Liderler, "hareketlerimizin arkasında bir ivme var" ve "anayasal değişimin geleceğine inanıyoruz ve İngiltere'den ayrı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üç lider, uluslarının "kendi kaderini tayin hakkına" sahip olduğunu belirterek Birleşik Krallık hükümetine "her yargı bölgesinde anayasal değişikliklere hazırlanmasına, bunları planlamasına ve kolaylaştırmasına" yönelik çağrıda bulundu.

"HER ULUS KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK"

Liderler, partilerinin "farklı anayasal pozisyonlara sahip olduğunu ve her ulusun kendi geleceğini kendi yolunda ve kendi zamanında belirleyeceğini" belirtti.

Üç lider, kendilerini bir araya getiren ortak noktanın ise "uluslarımızın seslerinin duyulmasını sağlama kararlılığı" olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

İngiliz The Telegraph gazetesi, üç liderin bağımsızlık referandumu için mutabakat zaptı imzalayacağını öne sürmüştü.

AYRILIKÇILAR GALLER VE İSKOÇYA'DA TEK BAŞINA İKTİDAR

Galler ve İskoçya'da ayrılık yanlısı partiler, çoğunluğa sahip olmasa da tek başına iktidarda bulunuyor. Parlamentosunda net bir ayrılıkçı üstünlüğünün görülmediği Kuzey İrlanda'da ise "güç paylaşımı" modeli uygulanıyor.

Başbakan ve Başbakan Yardımcısı'nın farklı partilerden seçildiği Kuzey İrlanda'da, iki isim de eşit güce sahip olmak zorunda. Kuzey İrlanda'da Bölgesel Başbakanlık koltuğunda ayrılıkçı O'Neill, Başbakan Yardımcılığı koltuğunda ise İngiltere yanlısı Emma Little-Pengelly oturuyor.

Haberin Devamı

İngiltere Başbakanı Burnham ise Kuzey İrlanda'da halkın çoğunluğunun Birleşik Krallık'ta kalmak istediğini savunuyor.

TRUMP, BİRLEŞİK İRLANDA'NIN HARİKA OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Burnham, daha önce yaptığı açıklamalarda Kuzey İrlanda ve İskoçya bağımsızlık referandumlarını desteklemeyeceğini ve yasalara uygun olmayacağını söylemişti.

Dün İrlanda Başbakanı Micheal Martin'le bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesini istediğini ve bunun harika olacağını ifade etmişti.

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney ise buluşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burnham, Birleşik Krallık'ın son başbakanı olmaya hazır olsun. Tarihte ilk kez İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, bağımsızlık yanlısı iktidarlarca yönetiliyor." demişti.