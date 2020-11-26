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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 14:40 | Son Güncelleme:

Birleşik Krallık'ta 4 Kıbrıs Türkü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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Birleşik Krallık'ta 4 Kıbrıs Türkü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşik Krallık'ta yaşayan 4 Kıbrıs Türkü'nün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'nin Londra Temsilciliğinden aldığı bilgiye göre, Kovid-19 salgınının Birleşik Krallık'taki ikinci dalgasında, kasım ayı içerisinde virüs nedeniyle 4 Kıbrıslı Türk vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Özersay, "Buna göre salgın başladığından bu yana virüs nedeniyle Birleşik Krallık'ta yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin toplam sayısı elimizdeki resmi kayıtlara göre 97'ye yükseldi.

Tümüne Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Bugün salgın açısından ülkemizin içinde bulunduğu nispeten iyi koşullar nedeniyle durumun ciddiyetini zaman zaman unutuyoruz oysa bunu sürekli akılda tutmak ve tedbirli olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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