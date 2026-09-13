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Birleşik Krallık dağılma yolunda: İskoçya, Galler ve İrlanda'dan bağımsızlık bildirisi hazırlığı

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#Birleşik Krallık#Bağımsızlık Bildirisi#İskoçya
Birleşik Krallık dağılma yolunda: İskoçya, Galler ve İrlandadan bağımsızlık bildirisi hazırlığı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 18:01

Birleşik Krallık ülkeleri İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın liderleri, pazartesi günü Cardiff kentinde bir araya gelerek ülkenin dağılmasına yol açabilecek ortak bir bildiri imzalayacak. Bildiride, üç bölgenin kendi kaderini tayin hakkı ve bağımsızlık referandumları düzenleme izni talep etmesi bekleniyor. Bildirinin, İngiliz Başbakanı Andy Burnham üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığı kaydedildi.

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Cardiff'te düzenlenecek zirvede İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın ortak bir bildiri imzalayacağı belirtildi. Üç ülkenin, kendi kaderini tayin hakkı ve bağımsızlık referandumları düzenleme izni talep eden bildirisi, ekonomi, enerji, Avrupa ve iç işbirliği gibi birçok alanı kapsayacak. Bildiride, üç tarafın da Avrupa Birliği'ne katılmalarına izin verilmesi gerektiği savunulacak.

Birleşik Krallık dağılma yolunda: İskoçya, Galler ve İrlandadan bağımsızlık bildirisi hazırlığı

İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve İskoç mevkidaşı John Swinney

BİLDİRİNİN KAPSAMI

The Telegraph'ın haberine göre, imzalanacak bildiri, "bağımsızlık mücadelesine hazırlık amacıyla" Avrupa ülkeleriyle bağların güçlendirilmesine yönelik taahhütleri de içerecek. Bildiri, ekonomi, enerji, Avrupa, iç işbirliği ve kendi kaderini tayin hakkı dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ortak pozisyonları ortaya koyacak.

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Üç tarafın Avrupa Birliği'ne katılımına ilişkin olarak, İskoçya ve Galler'in yeni üye olarak, Kuzey İrlanda'nın ise İrlanda Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak dahil edilmesi gerektiği savunulacak.

Birleşik Krallık dağılma yolunda: İskoçya, Galler ve İrlandadan bağımsızlık bildirisi hazırlığı

Bağımsızlık yanlısı İskoçlar, Birleşik Krallık'tan ayrılmayı talep ediyor.

'İSKOÇYA'DA FİKİR BİRLİĞİ YOK'

Kaynaklar bildirinin, İskoçya'nın bağımsızlık referandumunun kamuoyu desteğiyle yapılabileceğini belirten İngiltere Başbakanı Andy Burnham üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığını söyledi. Burnham, İskoçya'nın bağımsızlık referandumu konusunda bir fikir birliği olmadığını iddia etmişti. Burnham'ın perşembe günü İskoç Ulusal Partisi lideri ve İskoçya Başbakanı John Swinney'e bir mektup gönderdiği ve bu mektupta İskoçya'nın bağımsızlık referandumunun şimdilik mümkün olmadığı konusunda ısrar ettiği bildirildi.

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Burnham, İskoçya'da bağımsızlık referandumu konusunda bir fikir birliği olmadığını ve Kuzey İrlanda'daki insanların çoğunluğunun şu anda Birleşik Krallık'tan ayrılmayı istediğini öne sürecek net bir dayanak bulunmadığını iddia etti.

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İngiltere Başbakanı'nın, böyle bir referandumun İngiltere ekonomisini büyütmeye ve yaşam maliyetini düşürmeye odaklanma ihtiyacından dikkatleri dağıtacağını iddia ettiği öne sürüldü.

Birleşik Krallık dağılma yolunda: İskoçya, Galler ve İrlandadan bağımsızlık bildirisi hazırlığı

'İVME İNKAR EDİLEMEZ, BURNHAM SON BAŞBAKAN OLABİLİR

Pazar günü İskoçya Başbakanı John Swinney, bağımsızlık hareketinin arkasındaki ivmenin "inkar edilemez" olduğunu dile getirerek, Burnham'ın "Birleşik Krallık'ın son başbakanı olarak tarihe geçebileceğini" öne sürdü.

Swinney, "İlk defa İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, bağımsızlık yanlısı başbakanlar tarafından yönetiliyor. Bu, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığının ve Westminster'ın Birleşik Krallık sonrası bir geleceğe hazırlanması gerektiğinin en açık işaretidir" ifadelerini kullandı.

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#Birleşik Krallık#Bağımsızlık Bildirisi#İskoçya

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