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DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 21:03 | Son Güncelleme:

Birleşik Arap Emirlikleri'nden darbeci Hafter’e destek!

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Birleşik Arap Emirlikleri'nden darbeci Hafter’e destek!
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya’ya yönelik silah ambargosunu delerek darbeci Halife Hafter’e verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi. Rus medyası BAE’nin, Hafter’e yeni bir hava savunma sistemi sağladığını aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya’daki darbeci Halife Hafter’e bağlı güçlere Rus yapımı savunma sistemi göndermeye devam ediyor. Rus medyasından Zevzda TV’de yer alan habere göre, Rus yapımı savunma sistemine sahip BAE’nin Libya’ya hava savunma sistemi teslim ettiğini aktardı. Haberde, savunma sisteminin Tugay ve Ömer Mrace’nin liderliğindeki Tarık Bin Ziyad Tugayı’nın birlikleri tarafından manevraların test edildiği sırada görüldüğü bildirildi.

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