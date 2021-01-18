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HaberlerDünya HaberleriBirleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile yapılan vize muafiyet anlaşmasını 1 Temmuz'a kadar erteledi.
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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 18.01.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile yapılan vize muafiyet anlaşmasını 1 Temmuz'a kadar erteledi.

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Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile yapılan vize muafiyet anlaşmasını 1 Temmuz'a kadar erteledi.
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İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu kararı koronavirüs salgını nedeniyle aldığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin bu kararı koronavirüs salgını nedeniyle aldığı belirtildi.

Tel Aviv yönetimi, BAE'yi ziyaret eden çok sayıda İsraillide Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle dün bu ülkeden dönenlere belirlenen otellerde iki hafta karantinada kalmaları zorunluluğu getirmişti.

BAE yönetimi, İsrail ile varılan vize muafiyet anlaşmasını 13 Ocak'ta onaylamıştı.

Anlaşma gereğince, 13 Şubat'tan itibaren İsrailliler BAE'ye vizesiz seyahat edebilecekti.

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