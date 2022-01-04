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Birkan, KKTC uçağını kaçırınca kayağa gitmiş

#KKTC#Ersin Tatar#Antarktika
Birkan, KKTC uçağını kaçırınca kayağa gitmiş

Antarktika zirvesine KKTC bayrağı diktikten sonra ABD dönüşü kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı genç Birkan Uzun’un, normal şartlarda yılbaşı tatilini KKTC’de geçireceği, son dakikada uçağını kaçırması nedeniyle Seattle kentinde kaldığı ortaya çıktı.

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Cenaze, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın girişimiyle bu akşam Ada’ya ulaşacak, Birkan çarşamba günü toprağa verilecek. Rum fanatikler ise Türk düşmanlığını bir gencin ölümünde bile gösterdi, nefret mesajları yazdı.

KKTC’Yİ YASA BOĞDU

‘7 kıta 7 zirve’ projesinde 5 dağa KKTC bayrağı diken 28 yaşındaki Uzun, geçen ay Antarktika’da 4892 metrelik en yüksek nokta olan Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağı dalgalandırmıştı. Yılbaşı tatilini, babası Cengiz Topel Uzun ve kız kardeşi Tuğya Uzun’la geçirmeyi planlıyordu. Antarktika’dan Seattle’a dönen Birkan, perşembe Türkiye aktarmalı KKTC’ye uçuş bileti aldı, ancak uçağı son anda kaçırdı. Bir sonraki transit uçuş 3 gün sonraydı ve bu nedenle Seattle dağlarında tek tutkusu kayağa gitti. Yakınlarının verdiği bilgilere göre, Birkan yoğun kar yağışı alan dağlarda ağaç diplerinde oluşan ve içi karla dolan çukurlardan birine düştü, gömülü kaldı, nefes alamayarak hayatını kaybetti.

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#KKTC#Ersin Tatar#Antarktika

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