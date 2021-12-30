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Birkan, KKTC bayrağını Antarktika’ya dikti

#KKTC#Birkan Uzun#Antartika
Birkan, KKTC bayrağını Antarktika’ya dikti

Kıbrıslı Birkan Uzun (28), ‘7 kıta 7 zirve’ projesinin 5’inci adımında Antarktika’nın en yüksek noktası Vinson Dağı’na tırmanarak zirveye KKTC bayrağı dikti.

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LİSE eğitimini KKTC’de tamamladıktan sonra ABD’de bilgisayar eğitimi alan ve Seattle kentinde özel bir şirkete yatırım danışmanlığı yapan Birkan Uzun (28), dağcılık sporu ve adrenalin tutkunu. Boş zamanlarında arkadaşlarıyla kayak, buzul ve dağ tırmanışları yapan Uzun, sponsorlar bularak ‘7 kıta 7 zirve’ projesi başlattı. Dağcı arkadaşlarıyla bugüne kadar Kuzey Amerika’da Denali, Güney Amerika’da Aconcagua, Avrupa’da Elbrus ve Afrika’da Klimanjaro dağlarına tırmanan Uzun, aralık başında Antarktika’nın 4892 metreyle en yüksek noktası Vinson Dağı’na yola çıktı. Uzun’un bir sonraki hedefi Asya’da Everest, Okyanusya kıtasında Endonezya’daki Puncak Jaya dağı olacak.

Birkan, KKTC bayrağını Antarktika’ya dikti



‘DÜNYA KKTC’Yİ ÖĞRENECEK’

Uzun, 16 Aralık’ta dağın zirvesine KKTC bayrağı dikti ve yayınladığı videoda, “Dünyanın neresine bakarsanız başarılı Kıbrıslı Türkleri görebilirsiniz. Dünya bunu bilmiyor olabilir, ama bilecek. Bu tırmanış, canımdan çok sevdiğim ve bu yıl aramızdan ayrılan dedem Celal Sirkecioğlu içindi” dedi.

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#KKTC#Birkan Uzun#Antartika

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