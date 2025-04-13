Biri tüccardan biri generalden: ABD’den iki Ukrayna teklifi

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Dördüncü yılına giren Ukrayna savaşını sona erdirmek için Ukrayna, Avrupa Birliği ve diğer aktörleri Rusya ile yürütülen müzakere sürecinin dışında bırakan ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminden Avrupa haritasını değiştirecek iki teklif masaya geldi. Önceki gün Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşen Trump’ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff, savaşı bitirmenin en kısa yolunun Putin’in Ukrayna’dan istediği dört bölge ve Kırım’ın resmen Rusya’ya devredilmesi olacağı savını ortaya attı. Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi emekli general Keith Kellogg ise Ukrayna’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Almanya gibi doğu ve batı şeklinde iki bölgeye ayrılabileceğini söyledi.

İLK TEKLİF WITKOFF’TAN

Kremlin, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde Witkoff ile 4 saat süren görüşmenin sonuçlarının gizli tutulacağını açıklarken, ABD’li kaynaklar Reuters haber ajansına bazı bilgileri sızdırdı. Buna göre önce Putin’in dış yatırımlardan sorumlu adamı Kiril Dmitriyev ile sonra da bizzat Putin ile görüşen Witkoff, Trump’a, “Savaşı sona erdirmek için en kısa yol Putin’e Ukrayna’dan talep ettiği işgal altındaki Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin resmen verilmesi olacak” dedi. ABD Başkanı Trump’ın Witkoff’un önerisine nasıl yaklaştığı sır kalırken, devreye bu defa Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg girdi.

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KELLOGG DÜZELTME GEÇTİ

İngiliz The Times gazetesine konuşan Kellogg, “Bence Ukrayna savaşını sona erdirmek için İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya formülü uygulanabilir. Ukrayna Berlin misali iki bölgeye ayrılarak batıda kalan topraklara garantör güç olarak Fransız ve İngiltere askeri yerleştirilebilir. Ukrayna ordusuyla Ruslar arasına yerleşecek bu birliklere ‘barış garantörü güç’ adı verilebilir” dedi. Dün düzeltme açıklaması yayınlayan Kellogg, “Ben Ukrayna’yı hemen iki bölgeye ayıralım demedim. Taraflar kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldıktan sonra böyle bir tampon bölge kurulmasını önerdim” dedi.Rusya, Ukrayna’da kesinlikle NATO ittifakı ülkelerine ait asker görmek istemediklerini ve hedef sayacaklarını ilan etmişti.

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Keith Kellogg

TRUMP ŞİMDİ DE BORU HATLARINI İSTİYOR

Barış anlaşmasına paralel olarak Ukrayna ile nadir elementlerin çıkarılması için de bir anlaşma müzakeresi yürüten Washington yönetimi bu konuda da el yükseltti. ABD tarafı önceki gün görüşmeler için Washington’a giden Ukrayna heyetinden, “Ukrayna toprakları üzerinden Avrupa’ya doğalgaz nakleden ve önceden Rus Gazprom şirketine ait olan boru hatlarının da ABD’nin kuracağı özel fona devredilmesini” talep etti. Ukraynalı yetkililer iddiayı doğrularken, yeni anlaşma metninin iki hafta sonra Washington’da tekrar görüşüleceği aktarıldı.