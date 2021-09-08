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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER- DHA
Haber Giriş: 08.09.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Biri bitmeden diğeri geliyor! Ida Kasırgası'ndan sonra şimdi de Larry Kasırgası

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Biri bitmeden diğeri geliyor! Ida Kasırgası'ndan sonra şimdi de Larry Kasırgası

ABD'de sel felaketlerine neden olan Ida Kasırgası'nın ardından şimdi de Atlantik Okyanusu'nu kasıp kavuran Larry Kasırgası için alarm verildi. Bu hafta Kanada’da etkili olması beklenen kasırga uydularla uzaydan görüntülendi.

ABD'nin bazı bölgelerinde feci sellere neden olan Ida Kasırgası'nın ardından kategori 3 şiddetindeki Larry Kasırgası’nın Kanada’nın Newfoundland bölgesinde etkili olması bekleniyor.

Biri bitmeden diğeri geliyor Ida Kasırgasından sonra şimdi de Larry Kasırgası


Avrupa Birliği (AB) Dünya Gözlem Programı Copernicus’a ait Sentinel 3 uydusu Larry Kasırgası’nı uzaydan görüntüledi.

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AB Dünya Gözlem Programı Copernicus tarafından yapılan açıklamada, Atlantik kasırga sezonunun tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, Ida’nın ABD’nin Louisiana eyaletini vurmasının ardından Larry Kasırgası’nın Kanada’nın Newfoundland bölgesine doğru ilerlediği ifade edildi. Copernicus, Sentinel 3 uydusu tarafından dün görüntülenen kasırganın fotoğrafını paylaştı.

Biri bitmeden diğeri geliyor Ida Kasırgasından sonra şimdi de Larry Kasırgası

"UMARIM KARAYA ULAŞMAZ"

NASA astronotu Megan McArthur, fırtınanın uzaydan çektiği iki fotoğrafını "Umarım karaya ulaşmaz" notu ile paylaştı.

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Ulusal Kasırga Merkezi paylaştığı son güncellemede, "Larry, ABD Doğu Sahili'ni doğrudan vurmayacak olsa da, hayatı tehdit eden sörflere neden olabilir" bilgisine yer verdi

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