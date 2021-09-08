Biri bitmeden diğeri geliyor! Ida Kasırgası'ndan sonra şimdi de Larry Kasırgası

ABD'nin bazı bölgelerinde feci sellere neden olan Ida Kasırgası'nın ardından kategori 3 şiddetindeki Larry Kasırgası’nın Kanada’nın Newfoundland bölgesinde etkili olması bekleniyor.





Avrupa Birliği (AB) Dünya Gözlem Programı Copernicus’a ait Sentinel 3 uydusu Larry Kasırgası’nı uzaydan görüntüledi.

AB Dünya Gözlem Programı Copernicus tarafından yapılan açıklamada, Atlantik kasırga sezonunun tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, Ida’nın ABD’nin Louisiana eyaletini vurmasının ardından Larry Kasırgası’nın Kanada’nın Newfoundland bölgesine doğru ilerlediği ifade edildi. Copernicus, Sentinel 3 uydusu tarafından dün görüntülenen kasırganın fotoğrafını paylaştı.



"UMARIM KARAYA ULAŞMAZ"

NASA astronotu Megan McArthur, fırtınanın uzaydan çektiği iki fotoğrafını "Umarım karaya ulaşmaz" notu ile paylaştı.

Ulusal Kasırga Merkezi paylaştığı son güncellemede, "Larry, ABD Doğu Sahili'ni doğrudan vurmayacak olsa da, hayatı tehdit eden sörflere neden olabilir" bilgisine yer verdi

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor