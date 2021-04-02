Biri ABD başkanı, biri İngiltere kraliçesi... Herkesin aklında aynı soru: Maskesini neden çıkarmıyor?

3 Kasım 2020'de yapılan tarihi seçimde ABD'nin yeni başkanı olan Joe Biden ve İngiltere tahtında en uzun süre oturan isim olan Kraliçe II. Elizabeth son iki gündür dünya gündeminde. Bu iki önemli lideri gündeme taşıyan ise koronavirüs salgını, maske kuralı ve Kovid-19 aşıları...

Henüz seçim kampanyasını yürüttüğü günlerden beri kendinden önceki başkan Donald Trump'ın koronavirüs salgınını yönetme şeklini eleştiren ve seçilir seçilmez Kovid-19'la ilgili birçok kararnameye imza atan Biden'ın virüsü ne kadar ciddiye aldığı ve tedbirlere uyduğu herkes tarafından biliniyor.

İngiltere tahtının sahibi Kraliçe Elizabeth ise yaşı ve konumu gereği salgından çok sıkı tedbirlerle korunuyor ve toplum içine çok çıkmamaya özen gösteriyor. Kraliçenin son zamanlarda ortalarda gözükmemesinin bir sebebi de torunu Prens Harry ve gelini Meghan Markle etrafında oluşan haber yığını ve skandallarla çevrili son röportaj olayı. 94 yaşındaki kraliçe 2020 Ekim ayından beri çarşamba günü ilk defa toplum içinde görüntülendi. Kraliçe Kovid-19 aşılarını 2021 Ocak ayında iki doz halinde yaptırmıştı ve maskesiz olarak verdiği fotoğraflarda oldukça sağlık ve güler yüzlü idi.

ABD Başkanı Joe Biden ise 78 yaşında yani kraliçeden bir hayli 'genç'. O da aşılarını ocak ayında yaptırdı ve 2 doz aşıyla birlikte virüse karşı tam korumaya sahip. Ancak kraliçeden farklı olarak Biden konuşma yaptığı anlar hariç hep maskeli görüntüleniyor. Maskesini hiç çıkarmayan hatta başkanlık uçağı Air Force 1'e binerken ve inerken bir değil iki maskeyi üst üste takıyor.

Biden'ın bu 'maske' takıntısı en sonunda başta İngiltere basını olmak üzere dünyanın diline düştü ve sorgulanmaya başladı. Ülkenin koronavirüs konusunda en yetkin kurumu olan ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) salgın konusunda yayınladığı talimatnamelerde açıkça iki doz aşı yaptırmış kişilerin maske zorunluluğu olmadan diğer aşılanmış kişilerle görüşebileceğini söylüyor. Bu karar kurumun son yayınladığı talimatlarda açıkça belirtilmiş durumda. Kurala göre tam aşılanmış kişiler bir araya geldiğinde maske takmak zorunda değil. CDC tam aşılanmış kişileri 'İki doz aşı yaptırmasının üzerinden en az iki hafta geçmiş' kişiler olarak tanımlıyor. Hem Biden hem de Kraliçe Elizabeth bu kuralı karşılıyor.

Peki Elizabeth rahtça maskesiz gezerken Biden neden maskesini hiç çıkarmıyor? Üstelik Biden'ın yakın çevresindeki tüm kişilerin de tam aşılanmış olduğu bir gerçek. Bu kişilerin başında ise Başkan Yardımcısı Kamala Harris yani Biden'ın en yakın çalışma arkadaşı var. Oysa ikili dün Oval Ofiste verdikleri pozda maskeli olarak görüntülendi. Biden göreve ilk geldiği gün Beyaz Saray da dahil olmak üzere ABD'deki tüm Federal binalarda maske takma zorunluluğu getirmişti.

Beyaz Saray maske konusundaki soruları cevaplamaktan kaçınırken Biden'ın 'ABD'lilere örnek olmak için maske takıyorum' sözleri hala akıllarda. Ancak başta ABD televizyon kanalları olmak üzere birçok kişi başkanın bu tavrını sorgulamaya başladı. 'Madem aşı insanları virüse karşı tam olarak koruyor o zaman bu ısrar neden? Neden bu maske zorunluluğu ve kısıtlamalar hala devam ediyor? Yoksa bilmediğimiz bir şeyler mi var?' sorularını sormaya başladı bile.

Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci başta olmak üzere uzmanlar maske kullanımının bu yılın sonuna kadar devam etmesi gerektiği söylemişlerdi.

Öte yandan ABD'nin günde 3 milyona yaklaşan aşılama hızı ve aşılanan nüfusun fazlalığı göz önünde bulundurulduğunda Biden'ın tavrı soru işareti yaratmaya devam edecek gibi gözüküyor.

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