Birçok ülke uygulamıştı: Koronavirüsün otel karantinası sırasında hızla yayılabildiği keşfedildi

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Yeni Zelanda'da yapılan yeni bir araştırma aynı koridorda bulunan otel odaları arasında koronavirüs yayılımının mümkün olduğunu ortaya koydu. Geçen temmuz ayında Auckland kentindeki otelde karantinaya alınan tek bir pozitif vakanın aynı koridordaki odalarda kalan üç kişiyi daha enfekte ettiği ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntüleri, temas takibi ve genetik testlerle yapılan çalışmada virüsün hava yoluyla otel odası kapısını aşarak karşı koridordaki odaya ulaştığı ortaya çıkarıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan vaka aynı zamanda aşının etkinliğini de ortaya koymuş oldu.

Otel odasında karantinaya giren tek aşılı yolcunun haftalar boyunca Kovid-19 pozitif iki kişiyle bir arada kalmasına rağmen virüsü kapmadığı ortaya çıktı.

Aşılı turistin temmuz ayında Filipinler'den geldiği, diğer grubun ise BAE'den geldiği ve uçaktan indiklerinde yapılan testin negatif sonuç verdiği açıklandı. Aşılı yolcu ve diğer aşısız grup aynı otelde karantinaya alındı ve odalarını terk etmemeleri istendi ancak otel odalarının kapıları yemek servisi ve kontrole gelen sağlık personeli yüzünden sürekli olarak açılıp kapandı.

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Bu durum yüzünden farklı oda kapılarının kimi zaman aynı anda açık kaldığı da oldu. Araştırma ekibinin yayınladığı makalede "Güvenlik kamerası görüntüleri 4 kısa süreli durumlarda enfekte kişinin oda kapısının diğerleriyle aynı anda açık kaldığını ortaya koydu." ibaresi yer aldı.

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Araştırmaya göre bu kısa karşılaşmalar bile virüsün yayılması için yeterli oldu.

Aralık ayında Hong Kong'dan gelen rapora göre ise otel karantinasındaki bir turist başka bir odada kalan kişiye virüsü bulaştırdı.

Bu vakada ise kişilerden biri Hong Kong'a Güney Afrika'dan 11 Kasım 2021 tarihinde gelmiş, diğeri ise 10 Kasım'da Kanada'dan Hong Kong'a ulaşmıştı.

İki vakanın da çift doz aşılı olduğu biliniyordu. Otel karantinası giren kişilerin ikisi de aynı katta ve koridordaki karşılıklı odalarda kalıyordu.

Bu iki kişinin oda kapıları sadece yemek servisi sırasında ve 3 günde bir yapılan PCR testleri zamanında açık kaldı. Uygulanan genetik sekans testlerinde ikisinin de Omicron'un tıpatıp aynı versiyonuna yakalandıkları görüldü.

Ülkeye girişlerde devlet destekli otel karantinası Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi birçok ülkede uygulanmaya devam ediyor. İngiltere ise otel karantinası tedbirini yüksek riskli 'kırmızı liste'ye dahil edilmiş ülkelerden gelenler için uyguluyordu ancak 15 Aralık 2021'de bu kırmızı liste uygulaması kaldırıldı.

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