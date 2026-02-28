×
HABERLERDünya Haberleri

Birbirlerine girdiler

Güncelleme Tarihi:

Birbirlerine girdiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump ve Oscar ödüllü oyuncu Robert De Niro (82) arasında yeni bir “söz düellosu” yaşandı.

De Niro, hafta başında katıldığı bir programda Trump’ı hedef alarak “O bir aptal. Ondan kurtulmalıyız. Ülkeyi mahvedecek” ifadelerini kullandı. Trump ise De Niro’ya sosyal medya platformu Truth Social üzerinden verdiği yanıtta “De Niro takıntılı, hasta ve akıl sağlığı bozuk bir kişi. Son derece düşük bir zekâ seviyesine sahip olduğunu düşünüyorum. Ne yaptığının ya da ne söylediğinin farkında değil; söylediklerinin bazıları ise ağır suç niteliğinde” ifadelerini kullandı. De Niro, geçtiğimiz yıllarda Trump’ı “palyaço” diyerek eleştirmişti.

Donald Trump: ‘Akıl sağlığı bozuk’

Robert De Niro: ‘O bir aptal’

