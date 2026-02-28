Birbirlerine girdiler

Haberin Devamı

De Niro, hafta başında katıldığı bir programda Trump’ı hedef alarak “O bir aptal. Ondan kurtulmalıyız. Ülkeyi mahvedecek” ifadelerini kullandı. Trump ise De Niro’ya sosyal medya platformu Truth Social üzerinden verdiği yanıtta “De Niro takıntılı, hasta ve akıl sağlığı bozuk bir kişi. Son derece düşük bir zekâ seviyesine sahip olduğunu düşünüyorum. Ne yaptığının ya da ne söylediğinin farkında değil; söylediklerinin bazıları ise ağır suç niteliğinde” ifadelerini kullandı. De Niro, geçtiğimiz yıllarda Trump’ı “palyaço” diyerek eleştirmişti.

Donald Trump: ‘Akıl sağlığı bozuk’

Robert De Niro: ‘O bir aptal’

