Son dakika... İsrail, Lübnan'ı vurdu: İşte ilk görüntüler

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

İsrail savaş uçakları, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin Lübnan'ın güneyinde saldırı uyarısından yaklaşık 15 dakika sonra Lübnan'daki 2 beldeyi hedef aldı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, güneydeki Caba ve Mahruna beldelerine hava saldırıları düzenledi. İsrail'in saldırılarının ardından vurulan bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, söz konusu 2 beldedeki bazı binalara saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Bugünkü bombardıman, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 2 Aralık'ta tamamladığı Lübnan ziyaretinin ardından kayıtlara geçen ilk İsrail saldırısı oldu.

İKİ FARKLI HARİTA PAYLAŞILMIŞTI

Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı noktaların işaretlendiği iki farklı harita paylaştı.

Adraee, Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden başlatma girişimlerine karşı koymak iddiasıyla Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen bölgelere saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

Paylaşılan haritalarda biri Nebatiye'ye bağlı Caba, diğeri Sur'a bağlı Mahruna'da olmak üzere işaretlenen iki binadan uzak durulmasını isteyen Sözcü, binaların derhal boşaltılması ve en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini, bu bölgelerde kalanların ise hayatlarının tehlike altında olacağını kaydetti.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ila 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.