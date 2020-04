İlk korona aşısı yapılan gönüllü konuştu: Biraz ateş biraz ağrı hepsi bu

Koronavirüs salgınına karşı ABD’de geliştirilen aşının denendiği ilk sağlıklı insan olan 44 yaşındaki Amerikalı Jennifer Haller, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan 2 çocuk annesi Haller, gönüllü olmaya karar verdikten sonra eşi ve akrabalarının bazı çekincelerini dile getirdiklerini belirterek, “Evet bir ton risk vardı, ama ben son derece pozitif bir insanım ve riskleri göz ardı etmek için elimden geleni yaptım” dedi.

ÇOCUKLARI MUTLU

Haller, 13 yaşındaki kızı Ellison ve 16 yaşındaki oğlu Hayden’ın da kendisinin şöhretini harika bulduklarını söyledi. Jennifer Haller, aşı testi duyurusunu geçen ay bir Facebook mesajında görmüş. ABD’de evde karantina uyguladıklarında kendisini çaresiz hissettiğini söyleyen Haller, “Bu küresel pandemiyi durdurmak için yapabileceğim bir şey yoktu. Sonra bu fırsatı gördüm ve şöyle düşündüm: Belki de yapabileceğim bir şey vardır.” Aşı testinden önce kendisinden 45 sayfalık olası riskleri anlatan metni okuyup imzalaması istenmiş.

GRİP AŞISI GİBİ

Haller’ın sol omzuna yapılan enjeksiyon tıpkı grip aşısına benziyormuş ve sadece birkaç saniye sürmüş. Aşı yapıldıktan sonra yaşadıklarına değinen Jennife Haller, “İlk gün biraz ateşim çıktı. İkinci gün kolum biraz ağrıdı. Sonra her şey yoluna girdi. Sıradan grip aşısı gibi kolay oldu. Aşıyı ne zaman bulursak, bu nasıl biterse bitsin, sürecin bir parçası olduğum için gurur duyacağım” diye konuştu.

ADI ‘MRNA-1273’

Jennifer Haller’a yapılan “Mrna-1273” adı verilen aşı, ABD’nin Seattle kentindeki Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi. Söz konusu aşı daha önce hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde olumlu sonuç vermişti. İlk kez insan üzerinde denendi. Haller’a aralarında 28 gün olacak şekilde iki doz aşı yapılması öngörülmüş. İlk doz yapıldı. İkinci doz gelecek hafta enjekte edilecek. Jennifer Haller’ın aşıya tepkisi ise gelecek yılın ilkbahar sonuna kadar izlenecek. Haller’ın ilk aşı testine katılan kişi olması kamuoyu ve tıp çevrelerinde heyecan yaratsa da, ABD’de koronavirüs vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. Dün itibariyle ABD’de vaka sayısı 585 bin, can kaybı ise 23 bini geride bıraktı. Ülkede salgının merkez üssü olan New York eyaletinde de vaka sayısı 195 bin, can kaybı da 10 bini aştı.

ÇİN’DE AŞI İÇİN İLK ONAY

Çinli haber ajansı Şinhua, koronavirüs ile mücadele için geliştirilen iki aşının insanlar üzerinde denenmesi için onay verildiğini duyurdu. Aşıların Çin’in başkenti Pekin’de bulunan ilaç şirketi Sinovac Biotech ile Vuhan merkezli devlet kuruluşu Çin Ulusal Farmakoji Grubu’na bağlı Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirildiği belirtildi. Öte yandan İngiliz AstraZeneca şirketi de, bir yoğun bakım hastasında olumlu sonuç vermesi üzerine kanser ilacı “Calquence”e ilişkin denemelere başladığını duyurdu. Calquence, otobağışıklık hastalıklarını baskılayan “Bruton Tyrosine Kinase (BTK) inhibitör (engelleyici)” ilaçlar sınıfında yer alıyor. Bu ilaç, belli başlı kan kanseri türlerini tedavi etmek için onay almış durumda.