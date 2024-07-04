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Bırakmayı düşünüyor

Güncelleme Tarihi:

#Joe Biden#ABD#Donald Trump
Bırakmayı düşünüyor
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 07:00

Joe Biden’ın bırakması durumunda ilk seçenek Başkan Yardımcısı Kamala Harris olarak görülüyor.

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Geçtiğimiz hafta çıktığı ilk televizyon münazarasında rakibi Donald Trump’a karşı şok edici seviyede hayal kırıklığı yaratan performansından sonra Amerikan medyası tarafından acımasızca eleştirilen ve önde gelen kuruluşlar tarafından yarıştan çekilmesi çağrıları alan ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylığı bırakmayı düşündüğü ileri sürüldü. Biden’a yakın kilit bir ismin kaynak gösterildiği haberlerde hem CNN hem de New York Times, 81 yaşındaki adayın geçtiğimiz haftadan beri başkan adaylığından çekilme konusunda düşünceli olduğu belirtildi. Önümüzdeki birkaç günün Biden’ın adaylığının geleceği için hayati öneme sahip olacağını söyleyen kaynaklar, yarın ABC kanalında vereceği mülakat ile hafta sonu Pensilvanya ve Wisconsin eyaletinde yapacağı mitinglerinin belirleyeci olacağı iddia ediliyor. Biden’ın çekilmeye karar vermesi durumunda ise yerini alacak ilk seçeneğin Başkan Yardımcısı Kamala Harris olacağı söyleniyor.

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Bırakmayı düşünüyor

Kamala Harris

KONGRE DE DEVREDE

Bloomberg’e konuşan üst düzey bir Demokrat Parti yetkilisine göre de, düzinelerce Demokrat Kongre üyesi, Başkan Biden’ın yarıştan çekilmesini talep eden bir mektubu imzalamayı düşünüyor. Diğer yandan iddialar üzerine Beyaz Saray’dan açıklama geldi ve “Joe Biden başkanlık yarışından kesinlikle çekilmeyecek” denildi.

İLGİNÇ SAVUNMA: ‘JET-LAG OLMUŞTUM’

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi rakibi Donald Trump’la 27 Haziran gecesi yaptığı ilk canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansını, çok seyahat etmesine ve saat farkından kaynaklanan “jet-lag” yorgunluğuna bağladı. 81 yaşındaki Biden, “Çalışanlarımı dinlemedim. Sahnede neredeyse uyuyakalıyordum” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Biden’ın münazara günü soğuk algınlığı geçirdiğini söylemişti.

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#Joe Biden#ABD#Donald Trump

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