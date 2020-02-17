Bırakın ben oynayacağım!

Vefa Stadı’ndaki maçta sahaya giren bir köpek, stattakilerin şaşkın bakışları arasında topun peşinden koşmaya başladı. Köpek ne yapıldıysa bir türlü sahadan çıkmadı. Bir futbolcu topu dışarı attı ancak, köpek peşinden koştuğu topu geri getirdi. En sonunda Karagümrüklü futbolculardan Zeki Yıldırım köpeği kucağına alıp saha dışına götürdü.