Bir zamanlar şampiyondular... İnanılmaz skandal: Binlercesi böyle katledildi!

BBC Panorama programının araştırması, İngiltere ve İrlanda'da binlerce yarış atının mezbahalara gönderildiğini ortaya çıkarttı.

Mezbahalarda kesilen atların bazılarının bir zamanlar sahibinin ve eğiticilerinin, yarış dünyasının bazı en büyük isimleri oldukları belirlendi.

Gizli yapılan video kayıtları ayrıca, atların zulümle öldürülmesini önlemek için konulan kuralların, İngiltere'nin en büyük mezbahalarından birinde nasıl görmezden gelindiğini gösterdi.

Mezbahadan BBC'ye yapılan açıklamada, hayvanlara herhangi bir şekilde zulmedilmesini kabul etmedikleri savunuldu.

Bir uzman, hayvan hakları kuruluşu Animal Aid'i yerleştirdiği gizli kameralarla çekilen görüntüleri kuralları açıkça ihlaline kanıt olarak tanımladı.

Geçen Şubat ayında, önde gelen at eğiticisi Gordon Elliot'ın ölmüş bir atın üzerinde otururken görüldüğü fotoğraf büyük bir tepki almışı.

Olay öfke yaratmış, ancak aynı zamanda dikkatleri yarışırken, eğitim görürken ya da mezbahalarda ölen atların durumlarına çekmişti

Bilgi edinme özgürlüğü yasası uyarınca yapılan başvurular sonucu, 2019'un başından bu yana İngiltere ve İrlanda'da 4 bin eski yarış atının mezbahalara gönderildiği belirtildi. Atların büyük çoğunluğu İrlanda'da eğitildi.

Uzun süredir at yarışlarının sona erdirilmesi için kampanya yürüten Animal Aid, İngiltere'de at kesme izni olan Drury and Sons adlı mezbahaya gizli kameralar koydu.

Animal Aid Söcüsü Dene Stansall "Görüntüleri incelediğimizde, genç safkan at sayısından şaşkınlığa düştük" dedi.

Görüntüler 2019 sonu ve 2020 başındaki dört günde çekildi.

Görüntülerde çoğu İrlanda'dan gelen ve çoğu genç onlarca eski yarış atının kesilmesi görülüyor.

Bazıları, binlerce sterlin kazandıran, başarılı bir yarış kariyerine sahip hayvanlar.

Üçü de, Gordon Elliot tarafından İrlanda'daki modern harada yetişenler.

Elliot, Panorama'ya yaptığı açıklamada hayvanların üçünü de kendisinin mezbahaya yollamadığını savundu.

Elliot, sakatlık nedeniyle yarış kariyerleri sona eren hayvanların, öldürüldüklerinde kendi bakımı olmadığını, ikisinin "mümkünse yeni ev bulunması, değilse de insani bir şekilde uyutulması için" bir at tüccarına verildiğini, diğerinin se sahibinin talebi doğrultusunda bir başka biniciye verildiğini söyledi.

Elliot, atların kaderini Panorama programı kendisiyle iletişime geçtiğinde öğrendiğini iddia etti.

Animal Aid'in kameraları ayrıca, hayvanları gereksiz zulümden korumak için getirilen kuralların ihlalini de görüntüleri. Kurallar, hayvanların birbirlerinin gözü önünde öldürülmemesini öngörüyor.

Kayıtlardaysa, dört günde atların 26 kez birlikte vurulduğu görülüyor.

Görüntüleri izleyen Lincoln Üniversitesi'nden veterinerlik davranış uzmanı Prof. Daniel Mills "Silah sesi çok huzursuz edici. Bir diğer atın da birden düştüğünü görmek, bu durumdaki bir at için çok üzüntü verici" dedi.

Görüntülerdeki tek kural ihlali bu değil. Kurallar atların hızla ölümü için tüm çabanın harcanması gerektiğini söylüyor. Ancak görüntüler, ölümün çoğu zaman ani olmadığını gösteriyor.

91 kez, mezbaha görevlisi atlara olması gerektiği gibi yakından değil, uzaktan ateş ediyor.

Drury and Sons mezbahası ise, iddiaları reddetti ve tüm atların insani bir şekilde öldürüldüklerini savundu. Şirket sorunların da derhal giderileceğini söyledi.

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