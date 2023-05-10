Bir yanda kutlama, bir yanda kaçış: Rus askerleri pusuya düştü

Haberin Devamı

Birinci yılını geride bırakan Ukrayna savaşında her iki taraftan da barış müzakerelerine ilişkin bir işaret gelmezken gözler, Kiev ve Moskova'nın ele geçirmek için haftalardır mücadele verdikleri Bakhmut kentine çevrilmiş durumda.



Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Bakhmut savaşın her iki tarafı için de kritik bir öneme sahip. Rusya kenti ele geçirirse bölgedeki diğer kent merkezlerini almanın da önü açılmış olacak. Ukrayna ise küçük kenti direnişin yeni bir sembolü olarak görüyor ve bırakmak istemiyor.



Ukrayna'nın yakında başlatacağı konuşulan bahar saldırısı öncesi, savaşta aktif rol alan Rus paralı asker grubu Wagner’in mühimmat yetersizliği nedeniyle Bakhmut’tan çekilme tehdidinde bulundu, bunun üzerine Rus Ordusu cephedeki birliklere mühimmat desteğini artırma sözü verdi.Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Moskova'dan aldığı sözden sonra Bakhmut'u sonuna kadar savunacaklarını iddia etse de bugün sosyal medyaya düşen görüntüler bölgede işlerin hala çok karmaşık olduğunu ortaya koydu.Sosyal medyada yayınlanan ve kısa sürede viral hale gelen drone görüntülerine göre, Rus kuvvetleri Bakhmut'ta küçük düşürücü bir geri çekilme yapmak zorunda kaldı.Görüntülerde Ukrayna'nın 3. Taarruz Tugayı tarafından mağlup edilen Rus askerlerinin Bakhmut'taki cepheden kaçtığı görülüyor.Ukrayna, Bakhmut'un güneybatı eteklerinde 67 Rus askerinin ortadan kaldırıldığını ve yaklaşık 90 askerin ise yaralandığını iddia ediyor.Ukrayna'nın iddiasını doğrulayan görüntülerde Rus askerleri kaçışırken Ukrayna askerlerinin onlara acımasızca ateş ettiği görülüyor.Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Bakhmut kentinde yaklaşık 20 bin savaşçısını kaybettiğini öne sürerken, Ukrayna bu sayının çok daha fazla olduğunu iddia ediyor ve Rus birliklerinin çok sayıda askeri mühimmatının ve zırhlı taşıyıcısının imha edildiğini bildiriyor.Rus askerinin kaçtığı görüntüler bugün sosyal medyada olduğu kadar dünya basınında da dikkat çekti.Batı medyası görüntülerin Rusya içinolduğuna iddia ederken, Moskova'da Zafer Günü kutlamaları yapılırken Rus askerlerinin cephede pusuya düştüğüne dikkat çekti.Kremlin'e düzenlenen İHA saldırıları nedeni ile geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde düzenlenen törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkelerine karşı 'gerçek bir savaş' yürütüldüğünü öne sürerek “Batılı seçkinler, Rusya düşmanlığı ve nefret tohumları ekmeye çalışıyor. Tek amaçları ülkemizin düştüğünü görmek” ifadelerini kullanmıştı.Her yıl Rus ordusunun silah gücünü sergilediği büyük törende bu sene savaş uçakları uçmadı ve yeni tanklar sergilenmedi. Törenin kapsamının daraltılmasının nedeninin cephede verilen ağır kayıplar olduğu konuşuluyor.