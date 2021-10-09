Bir uyarı da Çipras’tan: Yunanistan iflastan ders almadı mı?

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Yunan hükümeti, ısrarla Fransa’nın ‘süper güç’ ve ‘nükleer güç’ olduğunu vurgulayarak, anlaşma için adeta bayram ediyor. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda oylama öncesi konuşmasında “Türkiye, söylediği inanılmaz şeylere son günlerde bir yenisini ekledi. Doğu Ege adalarını silahsızlandırmamamız halinde, bunların Yunan adaları olmadığını söylüyor. Böyle bir Türkiye karşısında, Yunanistan’ın Avrupa’nın en büyük askeri gücü ve nükleer bir süpergüç olan Fransa ile anlaşmama gibi bir lüksü var mı” dedi.

KİMYALARI TUTMUŞ

Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (Syriza) partisinin lideri, eski Başbakan Aleksis Çipras ise sosyal medya hesabında, anlaşmanın Fransa’ya Yunanistan’ın 6 millik karasuları dışında, herhangi bir askeri yardım yükümlülüğü getirmediğini belirterek “Silahlanma faturası 10 milyar Euro’yu geçiyor. Yaşadığımız iflastan ders almadık mı” diye yazdı. Yunanistan büyük bir ekonomik kriz yaşamış, kemer sıkma politikalarının uygulandığı dönemde Çipras başbakanlık yapmıştı.