Bir ülkeye daha vize kalktı: Pasaport ile girilebilecek

Haberin Devamı

Türkiye ile Umman arasında imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte iki ülke vatandaşları, turistik seyahatlerinde vize alma zorunluluğundan muaf tutulacak.

TÜRK VATANDAŞLARINA UMMAN’DA 30 GÜN VİZESİZ KALIŞ HAKKI

Türk vatandaşları ise Umman’a her girişte 30 gün vizesiz kalabilecek. Ancak bu süre, 180 günlük dönem içinde toplamda 90 günü aşamayacak.

PASAPORT VE SAĞLIK SİGORTASI UYARISI

Umman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat edecek Umman vatandaşlarının pasaportlarının en az 6 ay geçerlilik süresine sahip olması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, seyahat süresini kapsayan sağlık sigortası yaptırılmasının tavsiye edildiği belirtildi.

UMMAN VATANDAŞLARI TÜRKİYE’DE 90 GÜN KALABİLECEK

Haberin Devamı

Anlaşma kapsamında Umman vatandaşları, 180 gün içinde Türkiye’de toplam 90 güne kadar vizesiz kalabilecek.

TURİZM VE İLİŞKİLER İÇİN OLUMLU ADIM

Yetkililer, karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının iki ülke arasındaki turizm hareketliliğini artırması ve ikili ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.