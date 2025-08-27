×
HABERLERDünya Haberleri

Bir ülkeden daha Filistin'i tanıma adımı geldi

Güncelleme Tarihi:

Bir ülkeden daha Filistini tanıma adımı geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 22:22

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, hükümete, Filistin'in egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınması için parlamento sürecini başlatma çağrısında bulundu.

Milanovic, başkent Zagreb'e resmi ziyaret gerçekleştiren Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Milanovic ve Ağabekyan, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları ve diğer gelişmeleri görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milanovic, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını ve duyurulan işgal planını en sert şekilde kınadığını aktardı.

“ORTA DOĞU'DA KALICI BARIŞIN SAĞLANMASININ TEK YOLU”

Gazze'nin işgalinin hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını belirten Milanovic, "Hırvatistan, Gazze'deki savaşın ve insani felaketin durdurulmasının bir adımı olarak Filistin'i tanımalıdır. Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkını tanımak, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur." ifadelerini kullandı.

Milanovic, Filistin'in egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınması için anayasal yetkileri çerçevesinde çalışacağını kaydederek Hırvatistan hükümetini, Filistin'i tanıma sürecini başlatmaya çağıracağını aktardı.

 

