Bir ülke daha Fransa'nın nükleer şemsiyesine katıldı

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Fransa ve Finlandiya yayımladıkları ortak bildiride, çok sayıda ülkenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 2 Mart’ta açıklanan “ileri nükleer caydırıcılık” doktrinine katılma kararı aldığı anımsatıldı.

Finlandiya’nın da Fransa’nın nükleer caydırıcılık şemsiyesine katılan ülkeler arasına girdiği duyurulan bildiride, bu kararın iki ülkenin uluslararası yükümlülüklerine uygun şekilde alındığı kaydedildi.

Bildiride, bu kararın Avrupa güvenliği ve Finlandiya-Fransa işbirliği için önemli bir aşama olduğu vurgulandı.

Bu işbirliğini hayata geçirmek için gelecek günlerde bir yönlendirme grubu oluşturulacağı aktarılan bildiride, iki ülkenin de daha güçlü, daha güvenli ve daha iyi savunulan bir Avrupa'ya yönelik kararlılıklarını yinelediğinin altı çizildi.

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FİNLANDİYA'YA NÜKLEER SİLAH KONUŞLANDIRILMAYACAK

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ülkesinin Fransa'nın "ileri nükleer caydırıcılık" doktrinine katılma kararı almasının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Stubb, Fransa ile bir çalışma grubu oluşturulacağını ancak toplam sürecin 10-15 yıl sürebileceğini kaydederek, barış zamanında Finlandiya'da hiçbir nükleer silah konuşlandırılmayacağını vurguladı.

Fransa ve Finlandiya arasındaki savunma işbirliğinin giderek yoğunlaştığını belirten Stubb, "Bugün yeni bir adım atarak, Fransa'nın 'ileri nükleer caydırıcılık' doktrinine katılma kararı aldık. İsveç, Norveç ve Danimarka dahil 10 ülke bu Fransız girişiminde yer alıyor. Bu girişim, her şeyden önce Avrupa güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor." açıklamasını yaptı.

Rusya'nın tepkisini de değerlendiren Stubb,"Rusya, Fransız girişimine karşı olumsuz bir tutum sergileyeceğini belirtti. Bundan sonra da durumun böyle devam edeceğini varsayıyoruz. Bu meseleyi aşırı derecede dramatize etmemek gerekir. Soğukkanlılığımızı koruyalım." dedi.

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

FRANSA'DAN NÜKLEER DOKTRİNDE REVİZYON

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkenin batısındaki Brest kentinde nükleer denizaltıların bulunduğu Ile Longue Üssü'nde 2 Mart'ta yaptığı konuşmada, Fransa'nın nükleer silahlarının olası kullanımına ilişkin doktrinde değişikliğe gittiklerini duyurmuştu.

"Jeopolitik bir kırılma döneminden geçiyoruz. (Nükleer) modelimizi güçlendirmeliyiz." açıklamasını yapan Macron, yeni doktrini "stratejik ve teknik anlamda NATO'nun çabalarını tamamlayıcı" ve "ileri caydırıcılık" diye nitelemişti.

Macron, ulusal çıkarların yalnızca ulusal sınırlarla sınırlı kalmadığına ve bir Avrupa boyutu olduğuna dikkat çekerek, "ileri caydırıcılık" doktrininin Avrupalı müttefikleri kapsayacak ve müttefiklere Fransız caydırıcılık tatbikatlarına katılma olanağı sunacak şekilde geliştirildiğini dile getirmişti.