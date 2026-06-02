Almanya'da korkutan ırkçılık raporu: 'Bu, buzdağının görünen kısmı'

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman ile Almanya Ayrımcılıkla Mücadele Birliği (ADVD) Genel Müdürü Eva Andrades, başkent Berlin’de düzenledikleri basın toplantısında, 2025 ayrımcılık raporunu yayınladı.

Raporda, 2025'te Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesine, ayrımcılığa ilişkin 13 bin 67 şikayette bulunulduğu belirtildi. Bu sayının; 2021'de 7 bin 750, 2022’de 8 bin 827, 2023’te 10 bin 772 ve 2024’te 11 bin 405 olduğu aktarılan raporda, 2025’te ayrımcılıkla ilgili yapılan şikayetlerin rekor seviyeye ulaştığına işaret edildi. Raporda, 2025'te en fazla 4 bin 571 ile "ırkçılık ve etnik kökene" ilişkin ayrımcılık şikayetlerinin yapıldığı bilgisi paylaşılarak, bu sayının 2021’e göre 2 kattan fazla arttığı kaydedildi.

Bugün ırkçı tutumların daha açık şekilde dile getirildiğine işaret edilen raporda, 2021’de 2 bin 54, 2022’de 2 bin 914, 2023’te 3 bin 409 ve 2024’te 3 bin 858 şikayetin kayda geçtiği belirtildi.

Daireye yapılan ayrımcılık şikayetlerinde 2'nci sırada 3 bin 15 ile "engellilik ve kronik hastalıkların" yer aldığı, bunları 2 bin 407 ile “cinsiyet”, 1261 ile “yaş” ve 733 ile “din ve dünya görüşü” konularında şikayetlerin izlediği kaydedildi. Şikayetlerin 3 bin 670’inin iş piyasasında, 1927’sinin hizmet ve ürünlere erişiminde, 1466’sının devlet dairelerinde, 835’inin kamusal alanda, 603’ünün eğitimde, 505'inin polis ve yargıda, 488’inin konut edinmede ve 474’ünün sağlık alanında yaşanan ayrımcılıkla ilgili olduğu ifade edildi.

AYRIMCILIK YAYGINLAŞTI

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ataman, ofiste, konut aramada veya alışverişte insanların Almanya’da her gün ayrımcılık yaşadığını söyledi. Ayrımcılığın herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu vurgulayan ​​​​​​​Ataman, 2025’te daireye 13 bin 67 şikayette bulunulduğunu söyledi.

"Bu buzdağının görünen kısmıdır." diyen Ataman, ayrımcılığa uğrayan çok sayıda kişinin kendisini savunamadığını açıkladı.

Ataman, en fazla "ırkçı ayrımcılık" alanında şikayetler aldıklarını, 2025’te şikayetlerin 4'te birinin de devlet dairelerindeki ayrımcılıkla ilgili olduğunu aktardı. Ancak Eşit Muamele Yasası'nın insanları devlet dairelerindeki ayrımcılığa karşı korumadığı eleştirisini yapan Ataman, "devletin kendisini ayrımcılık hukuku kapsamının dışında tuttuğunu" dile getirdi.

'ALMAN HÜKÜMETİ YETERLİ DESTEK VERMİYOR'

Ataman, hükümetin ayrımcılıkla mücadelede yeterli desteği vermemesine tepki göstererek, ayrımcılıkla mücadele konusundaki tavsiyelerin göz ardı edildiğini ve ayrımcılık konusunda danışmanlık yapan merkezlere yeterli bütçe verilmediğini anlattı. Almanya'da insanların ayrımcılığa karşı çıktıklarında büyük engellerle karşılaştıklarını anlatan Ataman, Eşit Muamele Yasası'nın yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

ALMANYA'DA AYRIMCILIK SORUNU

ADVD Genel Müdürü Eva Andrades de ayrımcılık konusunda danışmanlık hizmeti almak isteyenlerin sayısının her yıl arttığını belirterek, danışmanlık merkezlerinin yapabileceklerinin sınırına geldiğini bildirdi.

Danışmanlık merkezlerinde en fazla "ırkçı ayrımcılık" konusunda şikayetlerin yapıldığını ancak diğer konularda yapılan şikayetlerin de arttığını ifade eden Andrades, "Ayrımcılık, gerçek bir sorundur ve Almanya'da yaygın görülmektedir." yorumunu yaptı.

Andrades, siyasetin bu konuda önlem alması gerektiğine işaret ederek, mağdurların ve danışmanlık şirketlerinin yalnız bırakıldığını belirtti.