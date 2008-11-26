Bir ’tık’la sanal estetik

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İnternetteki sosyalleşme sitelerine ya da bloglara koyduğunuz resminizin çok daha alımlı görünmesini ister misiniz? Cevabınız "evet" ise İsrailli bilimadamlarının geliştirdiği bilgisayar programı tam size göre.

Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nden Dani Lischinksi ve ekibinin geliştirdiği program sayesinde birkaç tıkla yüzünüzü istediğiniz şekle sokabileceksiniz. Profesör Lischinksi ünlü Mona Lisa tablosu ve birçok gerçek yüz üzerinde denedikleri programın ticari kullanım alanlarını araştırdıklarını belirtiyor ve ekliyor: "Fakat sizin bu yüzünüzü beğenen biriyle gerçek hayatta karşılaştığınızda hayal kırıklığı yaşamayı da göze almalısınız." Lischinksi programlarının estetik ameliyatlar için de bir şablon oluşturabileceğini söylüyor.