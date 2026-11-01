Bir telefonla ortaya çıkan kirli oyun! Hesabından tam 50 bin dolar geçti… ‘Kullanıldım, çok üzgünüm’

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ABD’de yaşayan 49 yaşındaki Garrick Stafford, internette tanıştığı kadının kendisinden istediği paraları gönderirken sıradan bir ilişkinin içinde olduğunu düşünüyordu. Ta ki gelen bir telefon, hayatının son iki yılında yaşadıklarını bambaşka bir gözle görmesine neden olana kadar…



İlk başta yalnızca 150 dolarlık bir telefon faturası söz konusuydu. Ardından bitmeyen para talepleri, şüpheli banka hareketleri ve açıklanamayan transferler geldi. Stafford’un aşk sandığı ilişkinin ardında, binlerce kilometre uzaktan yönetilen uluslararası bir dolandırıcılık ağı vardı. Üstelik bu hikâyede asıl şaşırtıcı olan, dolandırıcıların ondan yalnızca para istememiş olmasıydı. Farkında olmadan bu suç ağının bir parçası hâline geldi. İşte detaylar…







İKİ YIL BOYUNCA AYNI TUZAĞA NASIL DÜŞTÜ?

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Wall Street Journal’da yer alan habere göre Mayıs 2023’te başlayan yazışmalar sırasında Garrick Stafford ile Sarah, filmlerden günlük yaşamlarına kadar pek çok konuda mesajlaştı. Genellikle geceleri iletişim kurduklarını anlatan Stafford, karşı tarafın kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ancak telefon görüşmelerinin oldukça sınırlı kaldığını belirtti. Birlikte vakit geçirme ve yüz yüze buluşma planları yapılmasına rağmen bu görüşmeler hiçbir zaman gerçekleşmedi.



Stafford, kendisini tanıtan kişinin fotoğraflarındaki çekicilik karşısında zaman zaman ilişkinin gerçekliğini sorguladığını da anlattı. Maddi açıdan zorlandığını açıkça dile getirdiğini belirten Stafford, buna rağmen iletişimi sürdürdü. İlk para talebinin ardından yeniden bağlantı kurmasında, yalnızlık hissinin ve karşı tarafın gösterdiği ilginin etkili olduğunu ifade etti.

Ancak zaman geçtikçe taleplerin niteliği ve miktarı değişti. Sarah, dijital tasarım seminerine katılmak, antika ticaretine başlamak ve hasta annesinin sağlık giderlerini karşılamak gibi gerekçelerle para istedi. Stafford ise bir yandan bu talepleri karşılamaya çalışırken diğer yandan ilişkinin devam edeceğine inanmaya devam etti.



Yaklaşık iki yıl içerisinde Stafford’un kendi birikimlerinden 15 bin dolar harcadığı, kredi kartı borcuna da iki kat arttığını belirtti. Mağdur isim ayrıca 55 bin dolarlık kredi başvurusunda bulunduğunu ancak 35 bin dolar kredi onayı aldığını söyledi.





HESABINA GELEN PARALARIN ARDINDAKİ SIR NEYDİ?



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Dolandırıcılığın boyutu, Garrick Stafford’un banka hesabının üçüncü taraflardan gelen ödemeler için kullanılmaya başlanmasıyla daha da büyüdü. Stafford’un anlatımına göre, Şubat 2024’te kendisini Sarah olarak tanıtan kişi, antika ticaretiyle bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü bir ödeme için banka hesabı ve yönlendirme bilgilerini istedi. Başlangıçta tereddüt eden Stafford, ertesi gün hesap bilgilerini karşı tarafa gönderdi.Bu gelişmenin ardından Stafford’un hesabına çeşitli ödemeler gelmeye başladı. Sarah, paralar hesaba ulaştığında Stafford’dan bunları farklı kripto para cüzdanlarına aktarmasını istiyordu. Taleplerin zaman zaman aciliyet kazanması, Stafford’un işinden ayrılarak transfer işlemleriyle ilgilenmesine neden oluyordu.Şüpheli işlemler nedeniyle bazı bankaların yeni açılan hesapları dondurduğu da aktarıldı. Buna rağmen kendisini Sarah olarak tanıtan kişi, kendi adına hesap açamamasını kötü kredi geçmişi ve Miami’den Londra’ya taşınması gibi gerekçelerle açıklıyordu.Stafford’un verdiği bilgilere göre, kendi hesabından veya kendisine açtırılan diğer hesaplardan yaklaşık 50 bin dolar geçti. Ayrıca kendisine gönderilen toplam 100 bin dolarlık çeklerin karşılıksız çıktığını belirtti. Böylece Stafford, yalnızca duygusal olarak istismar edilen bir kişi olmadı; aynı zamanda kaynağını ve gerçek amacını bilmediği para hareketlerinin içinde yer aldı. Uzmanlara göre bu yöntem, romantik dolandırıcılıkların daha geniş bir suç ağının parçası hâline geldiğini gösteriyor.Dolandırıcılar, kurbanların hesaplarını kullanarak farklı kaynaklardan gelen paraları transfer edebiliyor, fonları kripto para cüzdanlarına yönlendirebiliyor ve işlemleri farklı hesaplara bölerek iz sürmeyi zorlaştırabiliyor. Bu durum, mağdurların kendi paralarını kaybetmelerinin yanı sıra farkında olmadan suç gelirlerinin aktarılmasına aracılık etmesi riskini de beraberinde getiriyor.

SORUŞTURMA, DOLANDIRICILIĞIN ULUSLARARASI BAĞLANTILARINI ORTAYA ÇIKARDI



Olayın ortaya çıkması, ABD’de Müfettiş Markus Johnson’ın yürüttüğü başka bir soruşturma sırasında gerçekleşti. Johnson, yaklaşık 21 bin doların dolandırıcılıkla ele geçirildiği bir dosyayı araştırıyordu. Bir konut inşaatçısını hedef alan olayda, suçluların gerçek bir şirketin e-posta adresine oldukça benzeyen bir adres kullanarak ödeme bilgilerini değiştirdiği değerlendiriliyordu.



Para hareketlerini takip eden Johnson, işlemlerin izini Teksas’ta yaşayan Stafford’a kadar sürdürdü. Johnson, Stafford’a hesabına neden para gönderildiğini sorduğunda Stafford, paranın kız arkadaşı için olduğunu söyledi. Ancak konuşma ilerledikçe uzun süredir içinde bulunduğu durumdan şüphelenmeye başladı.





DOLANDIRICILAR PANİĞE KAPILDI: KENDİ KONUŞMALARI ELE VERDİ



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Soruşturma kapsamında, Sarah Williams adıyla iletişim kuran kişinin gerçekte fotoğraflardaki kadın olmadığı belirlendi. Johnson’ın ulaştığı bulgulara göre, Nijerya’da yaşayan evli bir çift, sırayla bu kişinin kimliğine bürünerek Stafford’la iletişim kurmuştu. Mesajların bir bölümünde yapay zeka araçlarından da yararlanıldığı belirtildi. Antika ticareti ise gerçek faaliyetleri gizlemek için kullanılan bir paravandı.Soruşturma bulguları, Stafford’un benzer biçimde hedef alınan çok sayıda kişiden yalnızca biri olabileceğine işaret ediyordu. Dolandırıcılar, romantik ilişki kurdukları kişilerin güvenini kazanıyor, ardından bu güveni para transferlerini gerçekleştirmek için kullanıyordu.Stafford ile bağlantı kurduktan sonra araştırmasını genişleten Johnson, şüphelilerle ilişkili çok sayıda e-posta adresi, telefon numarası ve kripto para hesabı tespit etti. Soruşturmacı, şüphelilere ulaşıldığını hissettirmek amacıyla mesajlar gönderdi. Bunun üzerine şüphelilerden birinin, yasa dışı faaliyetlerden haberdar olmadığını ileri sürdüğü ve soruşturmaya yardımcı olacağını bildirdiği resmî bir mektup hazırladığı aktarıldı.Aynı kişinin telefon görüşmelerini kaydetmesi, Johnson’ın eline önemli bilgiler geçmesini sağladı. Kayıtlarda, şüphelilerin kullandıkları cihazları hatırlamaya, anlatımlarını birbiriyle uyumlu hâle getirmeye ve bazı cihazları imha edip etmemeyi tartışmaya çalıştıkları konuşmalar yer aldı.

Johnson, elde ettiği bilgileri değerlendirebilecek yetkililere ulaşmak amacıyla Nijerya’daki makamlarla temasa geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki ilgili birimden de destek talep etti. Ancak soruşturmanın sonraki aşamaları ve şüpheliler hakkında yürütülen işlemler konusunda kesin bir sonuca ulaşamadı.



Uluslararası boyut taşıyan bu tür vakalarda, suçluların farklı ülkelerde bulunması, paranın kripto para cüzdanları ve yurt dışındaki banka hesapları üzerinden aktarılması, soruşturmaları güçleştiriyor. Sınır ötesi iş birliğinin sınırlı kalması da mağdurların kayıplarını geri almasını zorlaştırabiliyor.





GERÇEKLER ORTAYA ÇIKINCA HER ŞEY DEĞİŞTİ

