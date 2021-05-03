Bir tarafta konser diğer yanda oksijen kıtlığı

DÜNYA genelinde aşılama kampanyasının en hızlı seyrettiği ülkelerden İngiltere, geçtiğimiz cuma akşamı bir yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kapalı ortamda binlerce katılımcının gittiği iki konser etkinliğine sahne oldu. Ülkede iki günlük test etkinliği kapsamında yaklaşık 6 bin kişi sosyal mesafeye uyum ve maske kullanma zorunluluğu olmaksızın pandemi kısıtlamaları öncesi şartlarda bir araya gelerek eğlendi. Çoğu 18-20 yaşlarındaki katılımcılardan yalnızca son 24 saatte alınmış negatif koronavirüs testi talep edildi. Konser mekânına gelenlerin test verilerini güvenlik görevlileri girişte mobil telefonlardan kontrol etti.

ETKİNLİK ARAŞTIRMA PROGRAMI

İngiltere hükümeti, sosyal mesafe ve maske önlemlerini ne ölçüde gevşetileceğini öğrenmek amacıyla 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerine denk gelen hafta sonunda bu iki konserin ‘test amaçlı’ düzenlenmesine onay verdi. Böylece “etkinlik araştırma programı” kapsamında 3 bin civarında kişi Liverpool şehrindeki Bramley-Moore Dock deposundaki konsere geldi. Katılımcılar Sven Vath, the Blessed Madonna ve Jayda G adlı sanatçı ve grupların performaslarında eğlendi. Ertesi gün de yine 3 bin civarında katılımcı aynı mekânda Fatboy Slim konseri için toplandı.

17 MAYIS’TA YENİ AŞAMA

İngiltere 5 Ocak’ta ulusal kapanmaya girmişti. 12 Nisan’da belirli kısıtlamalar dahilinde mağaza, kuaför, spor salonu, restoran ve bar gibi işletmeler açılmıştı. Şimdi ise ülkede 17 Mayıs ve 21 Haziran’da kısıtlamaların aşamalı olarak daha da gevşetilmesi planlanıyor. Bu son konser testi de bu gevşetme programının seyrini etkileyecek.İngiltere’de şu ana kadar 4 milyon 418 binden fazla kişiye koronavirüs teşhisi kondu. 127 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti.

HİNDİSTAN’DA TÜPLER İLE YAŞAM SAVAŞI



DÜNYANIN en kalabalık ikinci ülkesi olan, 1.36 milyar nüfuslu Hindistan, kelimenin tam anlamıyla kâbusu yaşıyor. Ülkede günlük koronavirüs vakaları 400 bin sınırını aşarken, COVID-19 teşhisi konan hastalar oksijen kıtlığından ötürü yaşam savaşı veriyor. Hindistan’ın sağlık altyapısı da artan vakalar sebebiyle çökmek üzere. Ülkede koronavirüse bağlı can kaybı dün 3 bin 689’la bir kez daha rekor kırdı. Şu ana kadar 19 milyon 557 binden fazla kişiye teşhis konulurken, toplam can kaybı da

215 bin 240’ı geçti.

Vefat eden kişiler geleneklere uygun olarak krematoryumlarda yakılıyor. Ülkede aşılama kampanyası sürüyor. Ancak şimdi en az aşı kadar kritik bir sorun baş gösterdi: Hastalığı ağır geçiren kişilerin sayısının hızla artması sonucu tıbbi oksijen kıtlığının meydana gelmesi. Haber ajansları, yol kenarlarında kurulmuş geçici bakım merkezlerine taşınan tıbbi oksijen tüplerinin görüntülerini geçiyor. Dünyada kullanılan tıbbi oksijenin takibini yapan “COVID-19 Oxygen Needs Tracker” (COVID-19 Oksijen İhtiyaçları İzleyicisi) adlı internet sitesine göre sadece 1 Mayıs tarihinde, koronavirüs salgını yüzünden dünyada tüm düşük ve orta gelirli ülkelerin günlük 28 milyon 100 bin metreküp tıbbi oksijene ihtiyacı vardı. Bu miktarın sağlanabilmesi için ise piyasa fiyatı dikkate alındığında bir yılda 6 milyar 427 milyon dolar harcanması gerek.

15 MİLYON METREKÜP

En fazla günlük vakaya sahip Hindistan’ın günlük tıbbi oksijen ihtiyacı 15 milyon metreküpe çıktı. Ülkede virüse yakalanan hastaların yarısının entübe olmasa bile her gün oksijen desteğine ihtiyaç duyması korkunç rakamı ortaya çıkarıyor. Dünyadaki oksijen ihtiyacı takip sistemine göre Türkiye’nin günlük tıbbi oksijen ihtiyacı da artış kaydetti. 1 Mayıs verilerine göre Türkiye, oksijen ihtiyacında Hindistan ve Brezilya’nın ardından günlük ortalama 2 milyon metreküp tıbbi oksijenle üçüncü sırada.

‘İKİ HAFTA SÜRE’ UYARISI

Oksijen üreticilerinin tahminlerine göre salgının mevcut gidişatını koruması durumunda iki hafta sonra dünyada tıbbi oksijen kıtlığı başlayabilir. Salgının kıyamet şeklinde tarif edildiği Hindistan’da oksijen kıtlığı fiyatları da uçurdu. Ülkede bir tüp oksijenin fiyatı 300 dolara ulaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede oksijen üretimi gerçekleştirebilecek tüm fabrikalara, üretimlerinde profil değiştirerek oksijen üretimine yönelmeleri talimatı verdi. Dünyada en pahalı oksijen ise Latin Amerika ülkesi Peru’da. Bu ülkede bir tüp oksijenin fiyatı bin dolara yaklaşıyor. Dünyada tıbbi oksijen üretimi gerçekleştiren iki büyük şirket bulunuyor. İlki Fransa’daki “Air Liquide” ikinci ise Almanya’daki “Linde”.

BURASI DA VUHAN

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinden de konser görüntüleri geldi. Beş günlük İşçi Bayramı tatilinden ötürü hafta sonu binlerce genç, Vuhan Strawberry Müzik Festivali’nde bir araya geldi. Bu festival geçen yıl online düzenlenmişti. Bu yıl ise konser mekânlarına 11 bin kişinin girişine izin verildi.

HASTANEDE YANGIN 18 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan’ın batısındaki Gucarat eyaletinde önceki gün hastanede çıkan yangında koronavirüs tedavisi gören 18 kişi yaşamını yitirdi. Gucarat eyaletinin Bharuch kentinde bulunan hastanenin zemin katındaki COVID-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Solunum cihazına bağlı 18 hastanın hayatını kaybettiği yangında, aynı bölümde tedavi gören 31 hasta kurtarıldı. Hindistan’da 23 Nisan’da Mumbai eyaletinin Virar kentindeki hastanenin COVID-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde çıkan yangında 13 hasta hayatını kaybetmişti.

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