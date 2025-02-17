Bir talip daha çıktı: Bayraktar TB-3 için geliyorlar

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Kolombiya Hava Kuvvetleri heyeti Bayraktar TB-3'ü incelemek üzere Türkiye'ye geliyor.

Kolombiya basınında yer alan habere göre, ülke, yeterli irtifa ve otonom özelliklere sahip uzaktan kontrol edilebilir uçaklara ilgi gösteriyor ve bu kapsamda Kolombiya Hava Kuvvetleri'nin envanterini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu amaçla Kolombiya Hava Kuvvetleri'nin üst düzey subaylarından oluşan bir heyet, Bayraktar TB-3'ün özellikleriyle ilgili detaylı bilgi almak için Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiye inip kalkabilen ilk SİHA olan Bayraktar TB-3, ocak ayında ROKETSAN'ın MAM-T mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurmuştu.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB-3 SİHA, 19 Kasım 2024'te TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı.

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CAYDIRI GÜCÜ CEZBETTİ

Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB-3, aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaparak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti.

Bayraktar TB-3 SİHA, gemi testlerine başarıyla devam ederek, Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yapmıştı. Test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden milli SİHA, ortalama 20 bin feet irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamlamıştı.

Bayraktar TB-3, kabiliyetleriyle sınıfındaki insansız hava araçlarına göre önemli yenilikler barındırıyor.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine sahip olan milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek kullanıcısının caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapıyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta gerçekleştirdiği Endonezya ziyareti kapsamında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında, "Bayraktar TB-3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması" imzalanmıştı. Bu anlaşmayla Bayraktar TB-3'ün ilk ihracatı Endonezya'ya gerçekleştirilecek.