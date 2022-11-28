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Bir skandal daha... ABD'den SDG paylaşımı

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#ABD#CENTCOM#SDG
Bir skandal daha... ABDden SDG paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 14:42

Türkiye'nin terör hedeflerine yönelik başarı ile icra ettiği Pençe-Kılıç Harekatı'nın yankıları sürerken ABD'den skandal bir paylaşım geldi.

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Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak'a 'Pençe Kılıç' hava harekatı gerçekleştirdi.

Hava harekatı kapsamında terör hedefleri başarılı bir şekilde vurulurken kara harekâtı beklentisi güçlendi.

Hava operasyonunun yankıları sürerken ABD'den skandal bir adım daha geldi.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne yaptığı yardımı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Paylaşımda 'misyonumuzun bir parçası olarak Suriye'deji SDF ortaklarımıza 20 ünite kan ve plazma verildi' ifadelerine yer verildi.

Aynı paylaşıomda ABD'nin desteğinin süreceğinin altı çizildi ve 'bölgede istikrarı yeniden sağlamak için ortak çabayı sürdürmeye kararlıyız' denildi.

Bir skandal daha... ABDden SDG paylaşımı

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ABD'Lİ KOMUTAN YPG TÖRENİNDE

ABD Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Jeff Dennis Suriye'de eğitim verdiği PKK/YPG teröristlerinin mezuniyet törenine katılmıştı.

ABD’li komutan Sözde mezuniyet töreninde bir konuşma yapmış, ''başarınız ile gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz' demişti.

ABD'li komutan teröristlere başarılarının devamını dilemişti.

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TERÖRİSTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞLERDİ

CENTCOM, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınlamış ve öldürülen teröristler için 'kritik savaşçılardı' denilmişti.

CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

'Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.'

Salwa, 2017'den bu yana, DEAŞ'e karşı savaşan güçleri yöneten eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.'

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#ABD#CENTCOM#SDG

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