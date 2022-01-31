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Bir şişe içinde denize bıraktığı mektup 25 yıl sonra onu tekrar buldu

#İskoçya#Norveç#Şişede Not
Bir şişe içinde denize bıraktığı mektup 25 yıl sonra onu tekrar buldu

İskoçya'dan 25 yıl önce denize bırakılan bir şişenin içindeki mektup upuzun bir yolculuğun ardından Norveç'e ulaştı. Mektubu yazan ve bulan kişiler arasındaki dostluk da bu sayede sosyal medya aracılığıyla kurulmuş oldu.

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"Bu mektubu bulan sayın kişi,

Adım Joanna Buchan ve Peterhead'de yaşıyorum. 8 yaşındayım. Taso biriktirmeyi ve oyuncak ayıları çok seviyorum. Dougal adında bir köpeğim var ve doğum günü 29 Mart, o artık 15 yaşında. Bu köpek yaşında yüz bilmem kaç yaşında demek.

Büyük bir evimiz ve çok çok çok sevdiğim bir en yakın arkadaşım var.

Ödevimiz postanelerle ilgili. Önümüzdeki yıl da 'Charlotte’s Web' adındaki romanla ilgili ödev yapacağız.

Ama ben şekerleme seviyorum. Bu arada oğlanlardan nefret ediyorum.

Sevgilerimle,

Joanna Buchan"

Bir şişe içinde denize bıraktığı mektup 25 yıl sonra onu tekrar buldu
Mektubun yaptığı uzun yolculuk bu harita üzerinden görülebilir

1996 yılında, henüz 8 yaşında bir çocukken yazdığı bir mektubu bir şişeye koyarak denize bırakan Joanna Buchan, geçtiğimiz günlerde hayatının şokunu yaşadı. Varlığını bile unuttuğu bu mektup yazıldıktan 25 yıl sonra Norveç'te yaşayan bir kadının eline geçmişti.

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İskoçya'nın Kuzey Denizi'nden yola çıkan şişe Norveç'in kuzeyindeki Gåsvær'de, Elena Andreassen Haga adındaki kadın trafından bulundu. Elena Andreassen Haga, Facebook hesabını bulduğu Joanna Buchan'a 2020 yılında mesaj attı ancak Buchan bu mesajı yeni fark edebildi.

Mektup, o tarihte ilk okulda olan Joanna Buchan'ın dahil olduğu bir ödevle ilgiliydi. Öğrenciler yazdıkları mektupları İskoçya'nın en doğu kıyısı olan Peterhead'daki bir tekneye binerek şişleriyle birlikte denize atmıştı. 

Bir şişe içinde denize bıraktığı mektup 25 yıl sonra onu tekrar buldu
34 yaşındaki Joanna artık Avustralya'da yaşayan bir doktor

Mektup aşağı yukarı 800 deniz mili yani bin 300 kilometrelik bir yol kat edip Norveç'e ulaştı ve bu tam 25 yıl sürdü.

Joanna, mektupla ilgili Elena'dan gelen mesajı okuyunca büyük şok yaşadığını çünkü ödevi hatırladığını ama kendi yazdığı bir mektup olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.

Joanna'nın mektubu okulda geçen günlerini ve o günlerde sahip olduğu köpeğini anlatıyordu. 8 yaşındaki Joanna mektubun sonuna "Bu arada oğlanlardan nefret ediyorum" diye bir not da eklemişti.

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Bir şişe içinde denize bıraktığı mektup 25 yıl sonra onu tekrar buldu
Elena'nın Joanna'ya yazdığı Facebook mesajı

37 yaşındaki Elena BBC Scotland'a verdiği demeçte şişeyi 2020 yılının yazında bulduğunu ve içindeki notu fark ettiğini söyledi ve yaşadıklarını "Şişeyi dikkatlice açtık çünkü çok uzun zamandır suda olduğu belliydi ve mektuba zarar vermek istemedik. Okuyunca mektubun İskoçya'dan yollandığını anladık. 6 yaşındaki oğlum Eliah neden heyecanlandığımızı anlayamadı; sanırım böyle şeyler artık demode oldu." diyerek ifade etti.

Şişenin mucizevi bulunuş hikâyesi manşetlere taşınınca Peterhead'de şişeleri çocuklarla birlikte denize atan denizci bu anısını Facebook hesabında paylaştı. Gary Bruce adındaki adamın eşi o yıllarda Joanna'nın okulunda öğretmendi. Mektupları şişlere çocuklar koymuştu ancak şişeleri denize bırakmak Gary'nin işiydi. Gary Bruce, iki koca torba dolusu şişe olduğunu, yaklaşık 35 şişeyi denize bıraktıkları günü hatırlıyor.

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Şişeleri kıyıya çok yakın bir yerden atmak istemediğini çünkü şişelerin tekrar aynı kıyaya vurmasını istemediğini söyleyen adam yine de bazılarını birkaç gün içinde kıyıdan topladık diyor o günleri anlatırken. Hal böyle olunca Gary Bruce, şu anda Avustralya'da yaşayan bir doktor olan Joanna'nın mektubunun 25 yıl sonra ortaya çıkmasına çok şaşırmış.

Şişenin ortaya çıkmasıyla birlikte bağlantı kuran Elena ve Joanna, o günden beri yazışmaya devam ediyor. "Sanırım artık arkadaş olduk." diyen Joanna, Elena'yla birlikte dünyayı saran bu çılgın gündemi konuştuklarını söylüyor. Joanna, mektubu Elena'dan geri alıp almayacağının sorulması üzerine de "Hayır, o artık Elena'nın oldu." diye cevap veriyor.

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