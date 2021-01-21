MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri‘Bir şekilde geri döneceğiz’
GeriDünya ‘Bir şekilde geri döneceğiz’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 21.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Bir şekilde geri döneceğiz’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Bir şekilde geri döneceğiz’
Abone Olgoogle-news

Joe Biden’ın yemin törenine katılmayan Donald Trump, Florida’ya giderken yeni yönetime başarı diledi, ancak ‘bir şekilde geri geleceğiz’ dedi.

Beyaz Saray’ın bahçesinde kendisini bekleyen helikopterle Maryland eyaletindeki Andrews Üssü’ne giden Trump, burada kısa bir veda konuşması yaptı.

Yeni yönetime ‘bol şans ve başarılar’ dileyen Trump, konuşmasının sonunda, “Bir şekilde geri döneceğiz” diye taraftarlarına söz verdi.

Trump, eşi Melania Trump ile birlikte başkanlık uçağı Air Force One’a binerek Florida’ya gitti. Trump veda ederken hoparlörden Frank Sinatra’dan ‘My Way’ (Benim Yolum) şarkısı yükseliyordu.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Donald Trump’ın yeni bir parti kurmayı danışmanlarıyla görüştüğünü, adını da ‘Vatansever Parti’ olarak düşündüğünü yazdı. Trump, görev süresinin dolmasına yaklaşık 12 saat kala 70 kişiye af, 73 kişiye de ceza indirimi kararı çıkardı.

‘Bir şekilde geri döneceğiz’

Trump’ı Florida’da taraftarları karşıladı. Trump taraftarları, “Hâlâ benim başkanım” ve “Trump kazandı” yazılı dövizler taşıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle