Beyaz Saray’ın bahçesinde kendisini bekleyen helikopterle Maryland eyaletindeki Andrews Üssü’ne giden Trump, burada kısa bir veda konuşması yaptı.

Yeni yönetime ‘bol şans ve başarılar’ dileyen Trump, konuşmasının sonunda, “Bir şekilde geri döneceğiz” diye taraftarlarına söz verdi.

Trump, eşi Melania Trump ile birlikte başkanlık uçağı Air Force One’a binerek Florida’ya gitti. Trump veda ederken hoparlörden Frank Sinatra’dan ‘My Way’ (Benim Yolum) şarkısı yükseliyordu.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Donald Trump’ın yeni bir parti kurmayı danışmanlarıyla görüştüğünü, adını da ‘Vatansever Parti’ olarak düşündüğünü yazdı. Trump, görev süresinin dolmasına yaklaşık 12 saat kala 70 kişiye af, 73 kişiye de ceza indirimi kararı çıkardı.



Trump’ı Florida’da taraftarları karşıladı. Trump taraftarları, “Hâlâ benim başkanım” ve “Trump kazandı” yazılı dövizler taşıdı.