Bir şehir, dünyayı şoke eden üç fotoğraf... Akdeniz'de neler oluyor?

Dünya geçtiğimiz hafta ajanslara düşen bazı fotoğraflarla şoke oldu.

Binlerce kişi yürüyerek ya da yüzerek Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya geçmeye çalışıyordu. Avrupa'nın orta yerinde yeni bir insanlık krizi yaratan bu olayın yankıları henüz dinmemişken dünyayı şoke eden bir gelişme daha yaşandı.

Ceuta'ya gelen göçmenleri karşılayan Kızılhaç görevlilerinden biri alkışlanması gerekirken, ırkçı saldırıların hedefi oldu.

AŞIRI SAĞCILARIN SALDIRISINA UĞRADI

Her şey sosyal medyada viral olan bir fotoğraf ile başladı. Bernat Armangue'nin çektiği fotoğrafta, Luna Reyes isimli kadın görevli Ceuta sahiline yeni ayak basmış bir Senegalliye sarılıyordu.

Fotoğraf, Kızılhaç'ın İspanya şubesinin resmi hesabından da paylaşıldı. #GraciasLuna (Teşekkürler Luna) etiketli paylaşımda, "Kurumumuzda çalışan ve Ceuta'da, Arguineguin'de, Kanarya Adaları'nda, mahallenizde, dünyanın her yerinde her gün insanlara yardım eden nice Luna'lar var" deniyordu.

Fotoğrafın on binlerce kişiye ulaşmasından çok kısa bir süre sonra Reyes, sosyal medya hesaplarını kilitlemek zorunda kaldı çünkü aşırı sağcı Vox (Ses) Partisi'nin yandaşlarının hedefi oldu. 8 bin göçmenin Ceuta'ya gelişiyle öfkelenen göçmen karşıtları, Reyes'e sosyal medyada hakaretler yağdırdı.

#TEŞEKKÜRLERLUNA

20 yaşında bir üniversite öğrencisi olan ve Mart ayından beri Kızılhaç gönüllüsü olarak çalışan Reyes, yaşadıklarını İspanyol televizyon kanalı RTVE'ye şu sözlerle anlattı: "Erkek arkadaşımın siyahi olduğunu gördüler. Beni aşağılamaktan vazgeçmiyor, korkunç ırkçı şeyler yazıyorlardı."

Neyse ki Reyes yalnız değildi. Sosyal medyada maruz kaldığı hakaretlerle ilgili haberler duyulunca, binlerce kişi Reyes'e destek vermek için harekete geçti. Kucaklama anını öven paylaşımlar yağmur gibi yağmaya başlayınca, ırkçıların hakaretleri de ortadan kayboldu. #GraciasLuna etiketi İspanya'da Twitter trendleri arasına girdi.

Madrid Belediyesi meclis üyelerinden Rita Maestre, "Nefretin kazanmasına izin vermeyeceğiz. Bu sarılmayı ülkemize dair en iyi şeylerin bir sembolü olarak görenlerin sayısı diğerlerinden çok daha fazla" mesajını paylaştı.

"DÜNYANIN EN NORMAL ŞEYİ"

Reyes ise yaptığı şeyin çok da büyük bir hareket olmadığını söyledi. İhtiyacı olan bir kişiyi kucaklamanın "dünyanın en normal şeyi" olduğunu söyleyen Reyes, adamın adını öğrenemediğini ama yorgunluktan bitmiş halde olduğunu gördüğü için kendisine su verdiğini söyledi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Reyes, "Ağlıyordu, elimi uzattım ve bana sarıldı. Bana tutundu. O sarılma onun can simidiydi" dedi.

Reyes söz konusu adamı bir daha Ceuta'da göremediğini ve Fas'a geri yollanan 5 bin 600 kişi arasında olmasından endişe ettiğini sözlerine ekledi.

İKİ İNSAN ARASINDAKİ BAĞIN BİR ÖRNEĞİ

Fotoğrafı çeken Associated Press muhabiri Bernat Armangue de, viral olan karenin iki insan arasında en beklenmedik koşullarda bile kurulabilen bağın bir örneği olduğunu söyledi. Armangue, "Her ne kadar çok farklı geçmişlere sahip insanlar olsalar da en temel şey üzerinden, en ilkel hisler üzerinden bir bağ kurdular" diye konuştu.

Olay anları Reuters kamerasına da takıldı. Ajansın geçtiği görüntülerde Reyes ve bir İspanyol askeri adamın oturmasına yardım ediyor. Adam bir anda gözyaşlarına boğulurken Reyes ona sarılıyor. Arka planda ise askerler ve polislerin Fas'a geri gönderilmek üzere gözaltına aldığı bir başka göçmenin çığlıkları duyuluyor.

DESTEK MESAJLARI GELMEYE DEVAM ETTİ

Diğer yandan İspanya'nın tanınmış sanatçılarından devlet yöneticilerine kadar birçok kişiden Luna'ya övgüler yağmaya devam etti. İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, "Toplumumuzun en iyi değerlerini yansıttığın için teşekkürler Luna" derken Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, "Bir fotoğraftan çok daha fazlası. Bir umur ve dayanışma sembolü" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Jagan Chapagain de sessiz kalmadı. "Luna en iyilerimizi temsil ediyor" diyen Chapagain, "Bir ışık yaktığın için teşekkürler Luna. Dünyaya insanlığın nasıl bir şey olduğunu gösterdiğin için teşekkürler Luna" diye konuştu.

Luna Reyes is a Spanish Red Cross volunteer, she faces online racist abuse for hugging a black migrant on shores of Ceuta. The news of the abuse spread, and within hours the hashtag #GraciasLuna was trending in Spain. pic.twitter.com/ImZa6gR92X