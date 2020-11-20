Bir sağlık çalışanı daha koronavirüse kurban gitti
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan hemşire Emine Ezen'in (40) hayatını kaybettiğini duyurdu.
Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada Ezen'in hayatını kaybettiği bildirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Mesai arkadaşımız, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanemi'zde hemşire olarak görev yapan Emine Ezen yakalandığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim."
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