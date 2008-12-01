Bir Rice gidiyor ötekisi geliyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Bush yönetiminin Dışişleri Bakanı olan Condoleezza Rice'ın görevi sona eriyor. Ama Amerikan siyasetine yeni bir Rice geliyor. ABD'nin 44'üncü başkanı seçilen Barack Obama'nın seçim kampanyası sırasında dış politika danışmanlığını yapan Susan Rice'ı ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi olarak seçeceği belirtildi.

İnternet sitelerindeki haberlere göre, ABD Başkanı George W. Bush tarafından göreve getirilen ABD'nin şu anki BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad'ın yerine yeni dönemde Susan Rice atanacak.



Clinton döneminde üst düzey görevde bulunmuştu



ABD Dışişleri Bakanı Condolezza Rice ile akrabalık bağı bulunmayan Susan Rice, Clinton döneminde ABD Ulusal Güvenlik Konseyinde ve ABD Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevlerde bulunmuştu. Obama'nın konuyla ilgili açıklamayı bugün Chicago'da yapmasının beklendiği belirtildi.