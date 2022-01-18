Bir oturuşta 32 suşi yedi, kendini hastanede buldu!

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24 yaşındaki Californialı TikTok kullanıcısı Danielle Shapiro suşi restoranında ödediği 50 dolarlık hesabın hakkını vermek için giriştiği yolda hastanelik olunca bir anda sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

Gittiği restorandaki '50 dolara yiyebileceğiniz kadar suşi' kampanyasına katılan genç kadın ödediği para karşılığında sınırsız suşi yeme hakkına sahip olunca bu fırsatı değerlendirmek istedi ancak işler beklediği gibi gitmeyince soluğu hastanede aldı...

Danielle Shapiro, ödediği paraya değsin isteyerek bir oturuşta tam 32 adet suşi yedi. Sonrasında ise kendini kötü hissetmeye başladı. Shapiro, bu inadı sonrasında sonucu hastanenin acil servisinde aldı.

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Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acile kaldırılan genç kadın 'gastro özofajial reflü' teşhisiyle tedavi altına alındı. Yani genç kadın yediği suşilerin yarattığı mide asidinin yemek borusuna kaçması yüzünden şiddetli ağrılar çekiyordu.

Shapiro, yaşadığı bu deneyimin tüm detaylarını TikTok hesabından paylaştı; yediği dağ gibi sıralanmış suşilerden hastanede koluna takılan serumlara kadar...

TikTok paylaşımları bir anda viral haline geldi ve 11 milyondan fazla izlendi. Danielle Shapiro, paylaşımlarını 'Yiyebildiğiniz kadar suşi deneyimim yanlış bir şekilde sonuçlandı' başlığıyla paylaştı.

"Büyük bir suşi hayranıyım, ayda birkaç kere yiyorum. O gün restoranda iki saatten fazla zaman geçirdik çünkü o kadar çok suşi yedik ki sık sık ara verip dinlenmek zorunda kalıyorduk. Yemekten sonra arabama bindiğimde kontağı çevirmeden önce yarım saat arabanın içinde beklemek zorunda kaldım. Karnım taş gibi olmuş ve şişmişti." diyen genç kadın geceyi erkek arkadaşının evinde geçirmek için oraya gitti.

Tüm gece korkunç bir karın ağrısıyla boğuşan kadın ağrı göğsüne de yayılınca ve nefes almakta zorlanınca hemen hastaneye koşmuş ve tedavi altına alınmış. Genç kadın tedaviden ancak birkaç gün sonra kendine gelerek normal hayatına devam edebildiği açıkladı.

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Yaşadığı bu travmaya rağmen suşi sevgisinin bitmediğini ve bundan sonra bu besini artık daha yavaş tüketeceğini açıkladı.

Mayo Klinik raporlarına göre ABD'de her yıl 60 milyon kişi bu semptomlarla hastaneye başvuruyor. Bu da ülke nüfusunun neredeyse yüzde 20'sine denk geliyor.