Bir ölüm, büyük bir bağlantıyı gündeme getirdi: Bölgedeki gizemli hat! Husiler ve El-Şebab neden yakınlaşıyor?

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Yemen ile Somali arasında son dönemde gelişen temaslar, Aden Körfezi ve Kızıldeniz’deki güvenlik dengelerine ilişkin yeni soru işaretleri yaratıyor. Husiler ile El-Şebab arasında silah transferlerinden askerî eğitime, finansal ilişkilerden istihbarat bağlantılarına uzanan temasların giderek derinleştiği öne sürülüyor.

Ancak iki taraf arasındaki bu temasların boyutu, yalnızca silah alışverişiyle sınırlı görünmüyor.



BAĞLANTININ MERKEZİNDE KİM VAR?



Bu bağlantının merkezinde olduğu öne sürülen isimlerden biri 38 yaşındaki Yahya Ali (Abdishakur Yahye Ali). Somali ile Yemen arasında silah transferlerini kolaylaştırdığı ve El-Şebab ile Husiler arasında iletişim sağladığı iddia edilen Yahya Ali, bir süredir bölgedeki istihbarat birimlerinin takibindeydi.



12 Şubat’ta Yemen’in doğusundaki el-Ghayda kenti yakınlarında yeni evlendiği eşi ile sahilde gün batımını izlemek üzere çıktığı sırada düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.



Wall Street Journal’da yer alan habere göre, ABD’nin iki operasyon yetkilisi Yahya Ali’nin ölümüne yol açan saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, ABD Merkez Komutanlığı olayın bir askerî operasyon olmadığını savundu. CIA ise saldırının arkasında olup olmadığı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.



Yahya Ali’nin ölümü, Washington’ın Yemen ile Somali arasındaki bağlantılara yönelik endişelerini de artırdı. Çünkü iddialara göre bu ilişki, yalnızca silah ticaretinden ibaret değil; eğitim, teknoloji ve istihbarat paylaşımını da kapsayan daha geniş bir iş birliğine dönüşüyor.

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The death of Abdishakur Yahye Ali, a Somali weapons smuggler with documented links to Al-Qaeda, Al-Shabaab, and the Houthi movement in Yemen, may serve as a critical turning point for the international community.



Given that Ali was traveling on a #Somalia-issued passport,… pic.twitter.com/4sHSlyAiPC — Abdalle Ahmed Mumin (@Cabdalleaxmed) February 14, 2026

MEZHEPSEL AYRILIKLAR ORTAK ÇIKARLARA ENGEL OLMADI



Husiler ile El-Şebab, dini ve siyasi açıdan farklı yapılara dayanıyor. Yemen’deki Husiler ağırlıklı olarak Şii Zeydiliği geleneğinden gelirken, Somali’deki El-Şebab Sünni İslamcı bir yapı olarak biliniyor. Buna rağmen son dönemde ortak düşman algısının bu farklılıkların önüne geçtiği değerlendiriliyor.



Yine Wall Street Journal’da Eski Somali istihbarat şefi Abdulaahi Mohamed Ali, iki tarafın Batı ve İsrail karşıtlığının ortak bir zemin oluşturduğunu belirterek, ilişkilerin zaman içerisinde ticari boyutun ötesine geçebileceğine dikkat çekti.



Yemen Terörle Mücadele Servisi tarafından hazırlanan ve incelenen bir değerlendirmede ise Yahya Ali’nin, Husiler ile El-Şebab arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlendiği ifade edildi. Raporda, özellikle silah ve askerî malzeme transferleri ile bilgi paylaşımının Yahya Ali’nin faaliyetlerinin merkezinde bulunduğu belirtildi.



Somali ve Yemen’deki gelişmeleri uzun süredir takip eden eski Birleşmiş Milletler yetkilisi Matt Bryden de Yahya Ali’nin iki ülke arasında gizlice hareket ettiğini ve El-Şebab ile Husi yönetimi arasında bağlantı kurduğunu aktardı.





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