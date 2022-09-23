Bir nükleer tehdit de Dmitry Medvedev’den

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Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev, önümüzdeki günlerde yapılacak referandumlar ile Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’nin Rus toprağı haline geleceğini söyledi.

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Referandumdan geri dönüş olmadığını söyleyen Medvedev, bir kez katılım gerçekleştikten sonra buraların korunması için nükleer dahil her türlü silahın kullanılabileceğini ifade etti. Ukrayna’nın başlattığı karşı saldırı ile hızla bu bölgelerde ilerlemesi üzerine Moskova, ani bir kararla dört bölgede ilhak referandumu ilan etmişti.Sandıktan “katılım” kararı çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, bu Moskova’ya mevcut askeri doktrini uyarınca yeni topraklarının korunmasında nükleer kullanma hakkı tanıyor. Rus askeri, referandum yapılacak Donetsk’in yüzde 60’ını ve Zaporojye’nin yüzde 66’sını kontrol edebiliyor.