Bir NATO üyesinden ilk tank sevkıyatı: Çekya, Rus yapımı silahları Ukrayna'ya yolluyor

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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’nin Amerikan Kongresi’nde artan Rus tehdidine dikkat çektiği bir ortamda, ilk kez bir NATO üyesi ülke, Ukrayna’ya ağır silah yardımı yaptı. Çekya, önceki gün Ukrayna’ya ulaştırılmak üzere 10’dan fazla Sovyet yapımı T-72 tankı, sayısı açıklanmayan BVP-1 piyade savaş aracı ve topları trenlere yükledi.

SİLAH UYUMU

Bu askeri yardımın Slovakya üzerinden Ukrayna’ya ulaştırılması öngörülüyor. Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova önceki gün parlamento konuşmasında, “Size Çek Cumhuriyeti’nin, hem hafif hem de ağır askeri teçhizat temin ederek, elinden geldiğince Ukrayna’ya yardıma devam ettiğini taahhüt ediyorum” demişti. NATO üyesi Doğu Avrupa ülkelerindeki eski Sovyet yapımı ağır silahların, kendisi de eski bir Sovyet Cumhuriyeti olan Ukrayna’nın ağır silah envanteriyle uyum sağlayacağı düşünülüyor.

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MOSKOVA UYARMIŞTI

Kremlin, daha önce bu tür askeri sevkıyatların hedef olabileceği uyarısı yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde Yunan basını, Kıbrıs Rum kesiminin de elindeki Rus yapımı T-80 tanklarını Amerikan yapımı ağır silahların verilmesi karşılığında Ukrayna’ya göndermeyi ABD yönetimi ile görüştüğünü iddia etmişti. Çekya’nın bu hamlesi NATO’da bir ilk oldu ve diğer üyelerin de bu girişimi izleyebileceği belirtiliyor. NATO üyeleri şu ana kadar Ukrayna’ya tanksavar, uçaksavar sistemleri, hafif silah, cephane ve koruyucu askeri malzeme yardımında bulunmuştu.

AVUSTRALYA’DAN ZIRHLI

NATO üyesi olmamakla birlikte ABD’nin yakın müttefiki olan Avustralya hükümeti de “Bushmaster” modeli zırhlı personel taşıyıcılarını Ukrayna’ya gönderme kararı almıştı.

ABD’DEN YENİ TANKSAVAR

Washington yönetimi, Amerikan ordusunun envanterinden sağlanmak üzere Ukrayna ordusuna 100 milyon dolarlık (1.4 milyar TL) ek askeri ekipman ve mühimmat desteği sağlayacak. Pentagon Sözcüsü John Kirby, 100 milyon dolar değerindeki Javelin füzelerinin Amerikan ordusunun envanterinden karşılanacağını kaydetti. Son yardımla Biden yönetimi göreve geldiğinden bu yana Ukrayna’ya yapılan askeri yardım miktarı 2.4 milyar doları aşmış oldu.

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ABD’Lİ KOMUTANDAN TESPİT YILLAR SÜREBİLİR

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, önceki gün ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda soruları yanıtladı. Milley, ABD yönetiminin ve Avrupa ülkelerinin ekonomik yaptırım tehditlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna savaşından neden caydıramadığına ilişkin bir soruya, Putin’in uzun bir zamandır Ukrayna’yı işgal etmeyi hedeflediği ve bu hedefinden, ABD güçlerinin bu ülkeye gönderilmesi dışındaki araçlarla caydırılmasının mümkün olmadığı yanıtını verdi.

Ukrayna’daki ihtilafın hemen bitmeyeceği değerlendirmesini de yapan Milley, “Bence bu çok uzun süreli bir anlaşmazlık ve yıllarla ölçülmeli. On yıllar sürer mi bilmiyorum ama en azından yıllar sürecek” dedi. “Şu anda her ikisi de önemli askeri yeteneklere sahip olan ve mevcut dünya düzeninin kurallarını temelden değiştirmeyi amaçlayan iki dünya gücüyle, Çin ve Rusya ile uğraşıyoruz” diyen Mark Milley, “Büyük güçler arasında ciddi uluslararası çatışmaların potansiyeli azalmak yerine artıyor” diye konuştu.