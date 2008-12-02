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Bir minik bedende dünyanın acısı

Bir minik bedende dünyanın acısı

Bu fotoğraf Çin'de çekildi. AIDS hastalarının bulunduğu bir hastanenin çoçuk bölümünde.

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Sarı kazağıyla yatağın bir ucuna oturmuş, acı çeken, masum, minik bir kurban. Oysa bu hastalıktan bahsedildiğinde önce yetişkinler akıllara gelir. Dün 1 Aralık Dünya AIDS Günü'ydü. Hastalığğın minik kurbanları dünyanın dört bir yanında işte böyle acı çekerek bedel ödüyor. O da her gün AIDS'e yakalanan bin çocuktan biri...

Hacettepe Üniversitesi HIV / AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, AIDS’e ilişkin verilere bakıldığında 2005’de 2.2 milyon, 2007’de ise 2 milyon kişi bu hastalıktan ötürü hayatını kaybettiğini söyledi. Prof. Dr. Ünal, “Her gün 7 bin 400 yeni vaka ile karşılaşıyoruz. Bunun bin'ini 15 yaş altı çocuklar geri kalanını ise erişkinler oluşturuyor” dedi.

Meclis Sağlık, Çalışma, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl ise, AIDS’in ithal bir hastalık olduğunu söyleyerek “İthal; ancak Türkiye’ye yerleşmiş bir hastalık. Türkiye’de AİDS’in psikolojik etkileri çok yoğun bir şekilde görülüyor. Toplumun törelans göstermesi gerekiyor. Tek eşliliğin özendirilmesi, bilinç artışı, evlilik dışı ilişkilerin engellenmesi önemli. Burada medyaya da çok önemli görevler düşüyor” dedi.

İRAN'DA 18 BİN AIDS HASTASI VAR

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İran'da bile 18 bin 320 kişinin AIDS hastası olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığının, 1 Aralık Dünya AIDS Günü münasebetiyle açıkladığı son rapora göre, HIV-AIDS'lilerin yüzde 93,7'sini erkekler oluşturuyor.

AIDS nedeniyle bugüne kadar 2800 kişinin hayatını kaybettiğinin belirtildiği raporda, hastaların yüzde 39,3'ünü 25-34 yaş grubundakilerin oluşturduğu kaydedildi.

HIV-AIDS'in bulaşmasında uyuşturucu bağımlılarının ortak iğne kullanmalarının yüzde 69, korumasız cinsel ilişkinin ise yüzde 7,9 oranında etkili olduğu belirtiliyor.

Öldürücü virüsün yüzde 1,3 oranında kan ve kan ürünleri yoluyla bulaştığının bildirildiği raporda, son bir yıldaki tedbirlerle bu sayının sıfırlandığı kaydedildi.

BM verilerine göre, AIDS nedeniyle dünya genelinde her yıl 2 milyon kişi hayatını kaybediyor.

İNGİLTERE ONLARI ÖLÜME GÖNDERMEKLE SUÇLANIYOR

İNGİLTERE'de HIV teşhisi konulan hastaların yaşamak için gerekli ilaçlara ulaşamayacakları ülkelere sınır dışı edildikleri iddia edildi.

İngiliz Hükümeti, ‘Dünya AIDS Günü'nde İngiltere'de HIV teşhisi konulan hastaları yaşamak için ilaç dahi bulamayacakları geldikleri ülkelere sınırdışı ederek, çifte standar uygulamakla suçlandı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden oluşan G-8 arasında yer alan İngiltere, diğer ülkeler gibi 2005 yılında, 2010 itibariyle ihtiyacı olan tüm HIV hastalarına tedavi sunulmasını taahüt etmişti. İngiliz Hükümeti, G-8 ülkelerinin fakir ülkelerdeki hastaların tedavi edilmesi yönündeki taahütünü desteklediğini iddia edereken, yapılan araştırmada, İngiltere'de bulundukları sürede HIV teşhisi konulan ve ilaç tedavisi başlayan hastaların, ilaç tedavilerini sürdürebilme şanslarının neredeyse yok denilebilecek kadar az olduğu ülkelere sınırdışı edildikleri ortaya çıktı.

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İngiltere’nin HIV teşhisi konulan hastalara yönelik politikalarını değiştirme girişiminde bulunan Afrika ‘HIV Policy Network’, hayatlarını kurtaracak ilaçlara ulaşmak için çabalayan yüzlerce HIV hastası bulunduğunu açıkladı. HIV Policy Network'un başlattığı kampanya, Parlamento'daki bütün partiler tarafından oluşturulan mülteci ve AIDS gruplarına başkanlık eden İşçi Partisi Milletvekili Neil Gerrard, tarafından da desteklendiği belirtildi. Gerrard, AIDS ile mücadelede çok başarılı çalışmalarla dünyada liderlik yaptıklarını, ortaya çıkan araştırmanın sonuçlarının kabul edilir gibi olmadığını, insanları bile bile ölüme göndermenin insanlık dışı bir davranış olduğunu söyledi.

BULGARİSTAN'DA HIV TAŞIYICI SAYISI  926

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Nüfusu 7,4 milyon olan Bulgaristan'daki kayıtlı HIV taşıyıcı sayısının 926'ya ulaştığı açıklandı.

Dünya AIDS ile mücadele günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kayıtlara geçmeyen vaka sayısının çok daha yüksek olduğu, tahmini rakamının 4 bin civarında olabileceği ifade edildi.

Bulgaristan'daki HIV taşıyıcıların yarısının 30 yaşın altında olduğunu söyleyen Vırleva, en riskli grupların damardan uyuşturucu bağımlıları ile homoseksüeller olduğunu kaydetti.

ARNAVUTLUK'TA AIDS

Arnavutluk'ta AIDS hastası sayısının resmi rakamlara göre 291'e ulaştığı açıklandı. Arnavutluk'ta ilk AIDS hastası 1993 yılında tespit edildi. Yıl başından bu yana 35 hasta daha kayıtlara geçerken, 15 yıllık sürede toplam sayı 291 olarak açıklandı.

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Resmi makamlardan verilen bilgiye göre, ülkedeki AIDS hastalarının yüzde 90'ı bu hastalığı cinsel ilişki yoluyla kaptı.

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