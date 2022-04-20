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Bir milyondan fazla Ukraynalı evlerine geri döndü

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna
Bir milyondan fazla Ukraynalı evlerine geri döndü

Ukrayna Sınır Kuvvetleri savaşın başlamasından bu yana bir milyondan fazla Ukraynalının ülkelerine geri döndüğünü duyururken BM ülkede yaşananları 'en hızlı büyüyen mülteci krizi' olarak değerlendirdi.

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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgalden bu yana bir milyondan fazla Ukraynalının ülkesine geri döndüğü açıklandı.

Kiev Sınır Kuvveti sözcüsü Andriy Demchenko düzenlediği basın toplantısında "Savaşın başladığı dönemden itibaren 1.1 milyon vatandaşımız Ukrayna'ya geri döndü" dedi.

Sözcü savaşın başlamasından bu yana neredeyse 5 milyon insanının Ukrayna sınırını geçtiğini de sözlerine ekledi.

EN HIZLI BÜYÜYEN MÜLTECİ KRİZİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHCR), 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, savaşın başından bu yana 5 milyon Ukraynalı sivilin ülkeden ayrıldığı bildirilirken, 7,1 milyon Ukrayna vatandaşının ise hala ülkede olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan 5 milyon sivilin, 2,8 milyondan fazlasının Polonya'ya, 757 binden fazla kişinin Romanya'ya, 549 binden fazlasının Rusya'ya, 471 binden fazla vatandaşın Macaristan'a, 426 binden fazlasının Moldova'ya, 342 binden fazlasının Slovakya'ya, 23 binden fazla Ukraynalının Belarus'a gittiği belirtildi.

BM yaşanan durumu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizi olarak değerlendirdi.

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