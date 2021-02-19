Bir korona etkisi daha: Koronasomnia

Araştırmacılar sorunu, insomnia (uykusuzluk) ve koronavirüs sözcüklerini birleştirerek oluşturdukları “koronasomnia” terimiyle ifade ediyor. İngiltere, Çin, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerde yapılan çalışmalar uykusuzluk sorunu yaşayanların nüfusa dağılımındaki oranının ciddi ölçüde arttığını gösteriyor.

Uzmanlar problemi günlük rutinlerimizin salgın sonrasında büyük oranda değişmesiyle vücut saatinin korunamamasına bağlıyor. Zihnin farklı mekânlarda çalışıp dinlenmeye olan alışkanlığının evden çalışma koşullarıyla değişmesi ve daha az hareketin uykusuzlukta etkili olduğu görüşünde.

Çözüm yolu olarak ise uyku hijyeni ve beynin yatakla uykuyu özdeşleştirebilmesi için yatakta çalışılmaması öneriliyor.