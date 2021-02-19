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Dünya
Haber Giriş: 19.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bir korona etkisi daha: Koronasomnia

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Bir korona etkisi daha: Koronasomnia
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Koronavirüs salgının ardından yapılan çalışmalar uykusuzluk sorununun yükselişte olduğunu işaret ediyor.

Araştırmacılar sorunu, insomnia (uykusuzluk) ve koronavirüs sözcüklerini birleştirerek oluşturdukları “koronasomnia” terimiyle ifade ediyor. İngiltere, Çin, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerde yapılan çalışmalar uykusuzluk sorunu yaşayanların nüfusa dağılımındaki oranının ciddi ölçüde arttığını gösteriyor.

Uzmanlar problemi günlük rutinlerimizin salgın sonrasında büyük oranda değişmesiyle vücut saatinin korunamamasına bağlıyor. Zihnin farklı mekânlarda çalışıp dinlenmeye olan alışkanlığının evden çalışma koşullarıyla değişmesi ve daha az hareketin uykusuzlukta etkili olduğu görüşünde.

Çözüm yolu olarak ise uyku hijyeni ve beynin yatakla uykuyu özdeşleştirebilmesi için yatakta çalışılmaması öneriliyor.

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